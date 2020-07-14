Свежие силы: когда избранные депутаты Парламента приступят к работе

В Абхазии прошли повторные выборы в Парламент, так как в одном из четырех округов выборы не состоялись, там будет назначено новое голосование.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik, Ренат Пачалия. Председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия рассказал информационному агентству Sputnik, когда избранные по трем округам депутаты смогут приступить к работе.

Центральная избирательная комиссия регистрирует избранных депутатов в течение семи дней после подведения итогов голосования. После регистрации депутаты получают выписку из решения ЦИКа и направляются в Парламент, где проводится процедура по включению избранных депутатов в состав законодательного органа.

"Перевыборы в Бзыбском избирательном округе, никак не влияют на работу других избранных депутатов", - отметил председатель.

Гогия напомнил, что согласно действующему законодательству, в Бзыбском избирательном округе №10 пройдут повторные выборы. В течение двух недель ЦИК назначит дату проведения выборов, которые должны состояться не позднее двух месяцев.

Избранный депутат по Отхарскому округу Алмасхан Барцыц рассказал, что выборы прошли в дружеской атмосфере.

"Вся предвыборная кампания с моим оппонентом прошла в дружеской атмосфере. После оглашения результатов Робестан Габлия (соперник Барцыц на выборах - ред.) поздравил меня с победой и пожелал удачи в этом нелегком деле", - рассказал Барцыц.

Депутат отметил, что из-за пандемии у граждан Абхазии появился интерес к сельскому хозяйству и такую тенденцию нельзя упускать. По словам Барцыц, он будет проявлять инициативу и предлагать на рассмотрение Парламента законопроекты, направленные на поддержку и развитие сельского хозяйства в стране.

По словам избранного депутата по Кындыгскому округу Гарри Кокая, явка избирателей была рекордной сравнительно с другими избирательными участками. Он поблагодарил своих избирателей за оказанную ему поддержку.

"Очамчыра считается депрессивным районом, но мы со своей командой хотим обратить внимание на то, что у этого района есть большие возможности", - поделился депутат своими планами.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал главой Гагрского района.

Читайте также: