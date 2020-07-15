Суд отправил Бориса Ачба под домашний арест по состоянию здоровья

Борис Ачба подозревается в совершении хищения бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей путем составления подложных документов в соучастии с неустановленным следствием лицом.

СУХУМ, 15 июл - Sputnik. Сухумский городской суд избрал в отношении гендиректора "Абхазавтодора" Бориса Ачба меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 15 сентября 2020 года, включительно. Об этом сообщается на сайте суда.

Следственный отдел Службы государственной безопасности Абхазии ходатайствовал о продлении срока содержания под стражей в отношении Бориса Ачба, который был задержан СГБ и водворен в следственный изолятор 18 июня.

Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал, так как на заседании было представлено медицинское заключение, согласно которому у обвиняемого имеются заболевания, препятствующие содержанию под стражей.

Бывшему чиновнику грозит от шести до 12 лет лишения свободы по части 4 статьи 16 УК Абхазии "Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

По данным следствия, Ачба подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 20 миллионов рублей, полученных им путем составления подложных документов о выполнении работ, в соучастии с неустановленным следствием лицом.

Борис Ачба занимал должность замруководителя Госкомпании "Абхазавтодор" с 2014 по 2016 года. В 2016 году возглавил организацию.

С 1994 по 2007 год Ачба был начальником жилищного управления и заместителем главы администрации Сухума. В 2007 году Ачба был уволен вместе с главой столицы Астамуром Адлейба, начальником финансового управления Константином Тужба и главой жилищного управления Давидом Джинджолия. Чиновников подозревали в злоупотреблении служебным положением, нецелевом расходовании бюджетных средств, хищении государственного имущества в особо крупных размерах. По итогам судебного разбирательства Борису Ачба был назначен условный срок.

Борис Ачба считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором.

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