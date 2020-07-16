Связь из космоса: российские военные использовали спутник "Радуга-1М" в Абхазии

СУХУМ, 16 июл - Sputnik. Военнослужащие подразделений связи российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии впервые в этом году использовали космический аппарат – спутник "Радуга-1М" для организации связи в труднодоступных горных районах. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Пять автомобилей специальной связи были подготовлены специалистами к работе. В результате из полевых подвижных пунктов управления и полевых узлов связи получилось организовать расширенную сеть коммуникаций.

С помощью спутника "Радуга-1М" в горные районы Абхазии в рамках учений между пунктами управления была передана зашифрованная информация.

К мероприятиям было привлечено более 500 связистов соединения ЮВО, задействовано порядка 50 единиц специальной военной техники, в том числе станции спутниковой связи "Ливень" на базе автомобиля "Урал", радиосвязи "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80 и радиорелейной связи "Л1" на базе вездехода "КамАЗ".

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