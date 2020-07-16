Минздрав Абхазии: будем работать во взаимодействии с Роспотребнадзором

Глава МИД Абхазии Даур Кове и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова достигли предварительной договоренности о направлении представителей Роспотребнадзора в республику для совместного мониторинга ситуации с коронавирусом.

СУХУМ, 16 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Специалисты Роспотребнадзора совместно с Санэпидемстанцией, СГБ и Гостаможней Абхазии будут вырабатывать алгоритм работы на случай, если между двумя странами откроется граница, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе Министерства здравоохранения Абхазии.

"Во взаимодействии с российской стороной мы запланировали такой шаг, потому что нам надо проработать все необходимые требования, которые предъявляются к пересечению российско-абхазской границы как российскими гражданами, так и гражданами Абхазии. И все это нужно делать во взаимодействии служб, непосредственно контролирующих этот процесс. Роспотребнадзор в соответствии с требованиями должен это делать в сотрудничестве с нашими сотрудниками СЭС, таможней, СГБ и так далее. В ближайшие дни российские коллеги прибудут и начнут отслеживать процесс, то есть отрабатывать схему, на случай, если граница откроется", - отметили в ведомстве.

Ранее МИД Абхазии сообщил о том, что министр иностранных дел Абхазии Даур Кове и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова достигли предварительной договоренности о направлении представителей Роспотребнадзора в республику для совместного мониторинга ситуации с коронавирусом.

На встрече рассматривались дальнейшие совместные шаги Абхазии и России по снятию временных ограничений при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Роспотребнадзор будет также оказывать консультативное и материально-техническое содействие абхазской стороне, включая поставки российских тест-систем и реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции.

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