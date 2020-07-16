ЦИК назначил дату парламентских перевыборов по Бзыбскому округу

Повторные выборы депутатов Парламента Абхазии не состоялись по Бзыбскому избирательному округу, так как ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.

СУХУМ, 16 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Перевыборы депутатов в Парламент Абхазии по Бзыбскому избирательному округу №10 состоятся 13 сентября. Такое решение было принято единогласно на заседании Центральной избирательной комиссии Абхазии в четверг 16 июля.

Повторные выборы депутатов Парламента Абхазии по четырем освободившимся мандатам состоялись в республике 12 июля.

Согласно предварительным итогам, по Гудаутскому избирательному округу №18 депутатом был избран Алхас Хагба, набравший 50,56% голосов, по Отхарскому избирательному округу №14 - Алмасхан Барциц, набравший 63,5%, по Кындыгскому избирательному округу №31 - Гарри Кокая, он набрал 70,3% голосов. Избранные депутаты были официально зарегистрированы на заседании в четверг 16 июля.

По Бзыбскому избирательному округу в депутаты баллотировались Тимур Бейя и Тамази Лейба. Оба кандидата не набрали больше половины голосов избирателей, недействительными были признаны 77 бюллетеней.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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