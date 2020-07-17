Гагра попала в десятку курортов, где туристы заводят романы

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где туристы чаще всего заводят курортные романы.

Первое место в топе занимает Ялта - 24,79%. Сочи располагает к романтике 17,09% россиян. Белые ночи в Санкт-Петербурга покорили 12,82% туристов.

Десять городов, где туристы заводят курортные романы:

Ялта - 24,79%

Сочи - 17,09%

Санкт-Петербург - 12,82%

Геленджик - 11,11%

Витязево - 10,26%

Гагра - 8,55%

Феодосия - 5,98%

Зеленоградск - 4,27%

Кисловодск - 2,56%

Казань - 2,56%

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничение на пересечение границы с Россией до 21 июля. В республике действует запрет на бронирование и размещение в отелях и санаториях.

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