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Отдых туристов в Абхазии

Гагра попала в десятку курортов, где туристы заводят романы

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200717/1030549633/Gagra-popala-v-desyatku-kurortov-gde-turisty-zavodyat-romany.html

Самым романтичным городом, по мнению пользователей соцсетей, оказалась Ялта, наименее романтичным - Казань.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где туристы чаще всего заводят курортные романы.

Первое место в топе занимает Ялта - 24,79%. Сочи располагает к романтике 17,09% россиян. Белые ночи в Санкт-Петербурга покорили 12,82% туристов.

Десять городов, где туристы заводят курортные романы:

  • Ялта - 24,79%
  • Сочи - 17,09%
  • Санкт-Петербург - 12,82%
  • Геленджик - 11,11%
  • Витязево - 10,26%
  • Гагра - 8,55%
  • Феодосия - 5,98%
  • Зеленоградск - 4,27%
  • Кисловодск - 2,56%
  • Казань - 2,56%

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничение на пересечение границы с Россией до 21 июля. В республике действует запрет на бронирование и размещение в отелях и санаториях.

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