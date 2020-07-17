Гагра попала в десятку курортов, где туристы заводят романы

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где туристы чаще всего заводят курортные романы.
Первое место в топе занимает Ялта - 24,79%. Сочи располагает к романтике 17,09% россиян. Белые ночи в Санкт-Петербурга покорили 12,82% туристов.
Десять городов, где туристы заводят курортные романы:
- Ялта - 24,79%
- Сочи - 17,09%
- Санкт-Петербург - 12,82%
- Геленджик - 11,11%
- Витязево - 10,26%
- Гагра - 8,55%
- Феодосия - 5,98%
- Зеленоградск - 4,27%
- Кисловодск - 2,56%
- Казань - 2,56%
Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничение на пересечение границы с Россией до 21 июля. В республике действует запрет на бронирование и размещение в отелях и санаториях.
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