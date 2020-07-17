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Видеомост с участниками учредительного съезда движения Послы доброй воли Абхазии

"Послы доброй воли Абхазии" объявили новый состав

© Sputnik
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200717/1030550975/Posly-dobroy-voli-Abkhazii-obyavili-novyy-sostav.html

Новый состав движения "Послы доброй воли Абхазии" будет нести свою благотворительную миссию до 2023 года.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Движение "Послы доброй воли" объявило новый состав на пресс-конференции в Sputnik Абхазия в пятницу 17 июля.

© Foto / предоставлено Эдгаром Гвазава
Гвазава о новом составе "Послов доброй воли Абхазии": прекрасно справится с миссией

Сопредседатель социальной платформы "Будущее Абхазии" Милана Хашба рассказала, что в новый состав вошло 20 человек, десять от абхазской и столько же от российской стороны.

От абхазской стороны в число послов вошли: глава администрации Сухума Беслан Эшба, министр иностранных дел Даур Кове, актер, заслуженный артист Абхазии Кесоу Хагба, певица Милена Барциц, поэт, главный редактор журнала "Алашара" Анатолий Лагулаа, министр просвещения и языковой политики Инал Габлия, поэтесса Гунда Сакания, предприниматель Аляс Гвазава, теннисистка Амина Аншба, сотрудник Администрации президента Артур Чакрян.

Российскую сторону "Послов доброй воли Абхазии" представляют: уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель федерального агентства по делам молодежи России Александр Бугаев, руководитель федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, народный артист России Николай Басков, певица Валерия, продюсер Иосиф Пригожин, депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель молодежного парламента Госдумы Мария Воропаева, "Мисс Вселенная", телеведущая Оксана Федорова, меценат Константин Голощапов.

Первый состав благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" был учрежден в 2017 году. Среди членов движения были российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве в июне 2017 года. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

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