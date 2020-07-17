Басков даст благотворительный концерт в помощь многодетным семьям Абхазии

Движение "Послы доброй воли Абхазии" объявило новый состав на пресс-конференции в Sputnik в пятницу 17 июля. В число новых послов доброй воли вошел и российский артист, певец Николай Басков.

СУХУМ, 17 июл – Sputnik. Народный артист России, посол доброй воли Абхазии Николай Басков даст благотворительный концерт для оказания помощи детям из многодетных семей Абхазии, об этом сообщил сам певец в своем видеообращении на пресс-конференции в Sputnik.

"Движение было создано в 2017 году и уже организовало кампанию по поддержке молодых лидеров Абхазии, развитию абхазского языка, культуры, с использованием информационных технологий для продвижения республики на международной арене. Уже в этом году, как друг Абхазии, я проведу благотворительный концерт, целью которого станет помощь многодетным семьям республики", - подчеркнул он.

В новый состав "Послов доброй воли Абхазии" вошло 20 человек, десять от абхазской и столько же от российской стороны. Эдгар Гвазава назначен директором фонда "Послы доброй воли Абхазии".

Первый состав благотворительного движения "Послы доброй воли Абхазии" был учрежден в 2017 году. Среди членов движения были российские и абхазские актеры, режиссеры, спортсмены, общественные и политические деятели.

Благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" было создано в Москве в июне 2017 года. Оно занимается гуманитарными проектами в здравоохранении, образовании и спорте.

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