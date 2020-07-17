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В Абхазии за сутки не выявлено ни одного случая заражения COVID-19

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (604)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200717/1030556736/V-Abkhazii-za-sutki-ne-vyyavleno-ni-odnogo-sluchaya-zarazheniya-COVID-19.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Республике Абхазия прошли двадцать человек.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус не зафиксирован ни у одного из 20 протестированных, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

С начала пандемии тестирование по ПЦР - диагностике COVID-19 в Абхазии прошли 2442 человека и 231 на определение антител.

В четверг 16 июля сообщалось, что глава МИД Абхазии Даур Кове и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова достигли предварительной договоренности о направлении представителей Роспотребнадзора в республику для совместного мониторинга ситуации с коронавирусом.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (604)


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