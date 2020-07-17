Разработано Минздравом: объекты отдыха в Абхазии получат рекомендации

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и Санэпидемслужбой республики в пятницу 17 июля.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Объекты размещения в Абхазии должны будут следовать Рекомендациям по организации работы в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19.

"Правила Рекомендации должны быть выполнимыми в наших условиях. При этом на объектах отдыха должны соблюдаться элементарные санитарные правила", - приводятся на сайте Кабмина слова главы Правительства Александра Анкваб.

После подписания Рекомендаций, они будут направлены в Министерство туризма Абхазии для последующей рассылки в объекты отдыха.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается приезд в Абхазию коллег из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.

Глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия также сообщил о разговоре с врио министра здравоохранения России Игорем Каграманяном и министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым. Российские коллеги, по его словам, готовы оказать в случае необходимости поддержку специалистами, препаратами, расходными материалами и разработать маршрутизацию возможных больных коронавирусом.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 21 июля.

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