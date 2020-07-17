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Разработано Минздравом: объекты отдыха в Абхазии получат рекомендации

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (605)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200717/1030557649/Razrabotano-Minzdravom-obekty-otdykha-v-Abkhazii-poluchat-rekomendatsii.html

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел совещание с министром здравоохранения Тамазом Цахнакия и Санэпидемслужбой республики в пятницу 17 июля.

СУХУМ, 17 июл - Sputnik. Объекты размещения в Абхазии должны будут следовать Рекомендациям по организации работы в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19. 

"Правила Рекомендации должны быть выполнимыми в наших условиях. При этом на объектах отдыха должны соблюдаться элементарные санитарные правила", - приводятся на сайте Кабмина слова главы Правительства Александра Анкваб.

После подписания Рекомендаций, они будут направлены в Министерство туризма Абхазии для последующей рассылки в объекты отдыха.

Отмечается, что в ближайшее время ожидается приезд в Абхазию коллег из Минздрава России и Роспотребнадзора для ознакомления с эпидемиологической ситуацией в республике.

Глава Минздрава республики Тамаз Цахнакия также сообщил о разговоре с врио министра здравоохранения России Игорем Каграманяном и министром здравоохранения Краснодарского края Евгением Филипповым. Российские коллеги, по его словам, готовы оказать в случае необходимости поддержку специалистами, препаратами, расходными материалами и разработать маршрутизацию возможных больных коронавирусом.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер. 

Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 21 июля.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (605)


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