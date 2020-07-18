Народные песни и классика: хоровая капелла Абхазии даст концерт ко Дню флага

СУХУМ, 18 июл – Sputnik. В день Государственного флага 23 июля Государственная хоровая капелла Абхазии проведет праздничное выступление в концертном зале Абхазского драмтеатра, рассказал Sputnik дирижер капеллы Нодар Чанба.

"На концерте прозвучат абхазские народные песни, зарубежная классика. Этот концерт еще интересен тем, что в нем будет принимать участие молодой дирижер, студент второго курса Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба. Основную часть концерта будет дирижировать художественный руководитель и главный дирижер капеллы Нора Аджинджал", - отметил он.

Нодар Чанба выразил уверенность в том, что концерт будет интересен зрителям, особенно с учетом того, что зал, в котором он пройдет, уникален по своей акустике.

"Плюс еще в этом зале стоит уникальный инструмент американской фирмы "Steinway & Sons", - сказал дирижер Государственной хоровой капеллы. По его словам, рояль американской фирмы – единственный в Абхазии, во время концерта несколько сочинений будут звучать в сопровождении этого инструмента.

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