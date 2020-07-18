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Проверка и учеба: более трех тысяч российских военных подняты по тревоге в Абхазии

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Внезапные проверки являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил России.

СУХУМ, 18 июл - Sputnik. Более трех тысяч российских военных в Абхазии привлечены к внезапной проверке боевой готовности, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

"В ходе выполнения задач к проверке боевой готовности привлечено свыше 3 тысяч военнослужащих базы, задействовано около 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-72Б3, БТР-82А, ПТРК "Штурм", гаубицы Д-30, САУ 2С3 "Акация", РСЗО "Град", минометные установки "Сани", расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300, машины связи на базе БТР-80 и вездеходы на шасси КамАЗа", - говорится в сообщении.

Мотострелки, артиллеристы, танкисты, а также подразделения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты военной базы России по тревоге выдвинулись в районы формирования колонн, откуда им предстоит совершить марши на полигоны.

© Видео Минобороны России
По машинам: начало внезапной проверки российских войск

"Мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности", - отмечают в пресс-службе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ходе внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов привлечено свыше 149 тысяч человек, более 26,8 тысячи единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

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