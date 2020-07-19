Атака дронов: военные ЮВО отразили "удар" беспилотников в Абхазии

СУХУМ, 19 июл - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа России отработали навыки слаженности действий и сопряжения различных станций и комплексов радиоэлектронного подавления и разведки на полигоне "Гудаута" в Абхазии, сообщает пресс-служба ЮВО.
В рамках задач внезапной проверки боевой готовности подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) во взаимодействии с радиолокационными пунктами российской военной базы в Абхазии обезвредили ударные беспилотные летательные аппараты.
С помощью комплексов РЭБ специалисты дистанционно вывели дроны из рабочего состояния.
"Личный состав радиолокационных подразделений на реальных целях выполнил задачи по обнаружению летящих на минимальных и средних высотах БЛА условного противника и передал данные по ним на комплексы РЭБ. В контрольном занятии в рамках внезапной проверки боеготовности приняли участие около 300 военных специалистов ЮВО, было задействовано более 20 единиц специальной военной техники", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.
17 июля в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности.
Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.
Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.
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