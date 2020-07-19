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По земле, воде и в воздухе: кадры масштабной проверки вооруженных сил России

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Sputnik Абхазия
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В российских войсках проходит внезапная проверка боеготовности, такие мероприятия являются основной формой проверочных мероприятий и боевой учебы войск Вооруженных сил России.

По распоряжению президента России Владимира Путина проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военного округов. В ходе учений тактического уровня будут задействованы 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей.

В операции примут участие около 150 тысяч человек, более 26 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения. Проверка завершится 21 июля.

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