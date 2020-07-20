Минздрав Абхазии: медицина готова к открытию границ

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Абхазская медицина готова к открытию границы с Россией, несмотря на то, что открытие границы может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в республике, заявил на заседании в Общественной палате глава Минздрава Тамаз Цахнакия.

Цахнакия рассказал, что республика располагает необходимыми лекарствами для лечения 300 пациентов с коронавирусом, и этого количества будет достаточно на ближайший квартал в случае необходимости.

По его словам, на сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом на территории Краснодарского края и в целом по России уменьшается. По данным министра, на данный момент в Сочинской инфекционной больнице около десяти тяжело больных пациентов.

Министр уверил, что в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации после открытия границы, ограничительные меры будут снова незамедлительно введены.

В пятницу сообщалось, что объекты размещения в Абхазии должны будут следовать Рекомендациям по организации работы в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19.

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