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Минздрав Абхазии: медицина готова к открытию границ

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (608)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200720/1030571607/Minzdrav-Abkhazii-meditsina-gotova-k-otkrytiyu-granits.html

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

СУХУМ, 20 июл - Sputnik. Абхазская медицина готова к открытию границы с Россией, несмотря на то, что открытие границы может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в республике, заявил на заседании в Общественной палате глава Минздрава Тамаз Цахнакия.

Цахнакия рассказал, что республика располагает необходимыми лекарствами для лечения 300 пациентов с коронавирусом, и этого количества будет достаточно на ближайший квартал в случае необходимости.

По его словам, на сегодняшний день количество инфицированных коронавирусом на территории Краснодарского края и в целом по России уменьшается. По данным министра, на данный момент в Сочинской инфекционной больнице около десяти тяжело больных пациентов.

Министр уверил, что в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации после открытия границы, ограничительные меры будут снова незамедлительно введены. 

В пятницу сообщалось, что объекты размещения в Абхазии должны будут следовать Рекомендациям по организации работы в случае открытия границы для туристов в условиях сохранения риска распространения COVID-19. 

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (608)


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