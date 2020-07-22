Попасть в сказку: как студент из Абхазии оказался на Олимпиаде в Москве

Во время Олимпиады-80 Руслан Хашиг, ныне председатель Союза журналистов Абхазии, учился на третьем курсе филологического факультета Абхазского государственного университета. Он стал одним из участников туристической группы, которая отправилась на Игры в Москву.

О том, как Руслану Хашиг посчастливилось оказаться в центре грандиозного праздника и как абхазский язык помог попасть на одну из игр, читайте в материале Sputnik.

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С мечтой о столице



Руслан Хашиг признается, что вспоминает Олимпийские игры 1980 года до сих пор.

Разговоры о том, что в Абхазии будут организованы экскурсионные группы для отправки на Олимпиаду, появились еще в начале 1980 года.

"Тогда я учился в Абхазском государственном университете. О том, что я, возможно, окажусь в экскурсионной группе, которая поедет на Олимпиаду, мне сказал руководитель комсомольской организации вуза Вахтанг Цугба", - рассказывает Хашиг.

Так и случилось, студента третьего курса включили в туристическую группу.

"В то время работала структура, которая занималась международным туризмом, называлась она "Спутник" и входила в структуру комсомольской организации Советского Союза. Абхазским отделом этой организации руководил Борис Адлейба, сейчас он живет в Сочи", - говорит Хашиг.

Борис Адлейба сообщил Руслану Хашиг о том, что группа, в которую он попал, может поехать в Киев, где должны были пройти три футбольных матча в рамках Олимпиады. Безусловно, молодой человек обрадовался этому, хотя в мечтах было побывать на Играх в Москве.

"Но ничего сказать, конечно, я не мог, поблагодарил, что получил возможность увидеть Олимпиаду, пусть даже не в столице", - вспоминает он.

Подготовка к поездке

Для того чтобы попасть в туристическую группу, которая должна была отправиться в Киев, нужно было заплатить 78 рублей.

"Мы поехали домой с моим дядей Николаем Хашиг (известный абхазский писатель – ред.) домой в село Хуап, где он рассказал моему отцу о значении Олимпийских игр, что они впервые пройдут на территории Советского Союза. Дядя сказал отцу, что у меня есть возможность поехать на Игры и что нужна материальная поддержка", - вспоминает Хашиг.

Отец Руслана был рад тому, что сын может поехать на Олимпиаду, но у него было шестеро детей, и решать финансовые вопросы было нелегко. Несмотря на сложности, он дал денег на поездку.

"В то время мой старший брат, повар по профессии, уже уехал в Москву работать в ресторане "Арагви" на время Олимпиады", - отметил Руслан Хашиг.

Время отъезда на Олимпиаду приближалось, и, когда до этого момента оставалось всего два дня, Руслана вызвали в комсомольскую организацию, где Борис Адлейба сообщил ему хорошую новость.

"Он сказал, что осталась одна московская путевка и если я хочу, могу отправиться в Москву. Я очень обрадовался этому, и до сих пор, когда вижу Бориса, напоминаю ему, что благодаря ему я оказался в столице Советского Союза", - рассказывает Руслан.

Группа, которая направлялась в Москву, была большой, в нее входили студенты, работники комсомольских организаций, люди старшего поколения, в целом около 60 человек.

"Мы ехали смотреть вторую половину Олимпийских игр, до нас на Игры уже поехала одна группа, наша была второй. В составе нашей группы был представитель газеты "Советская Абхазия" Виталий Шария, Леонид Агрба, который позже стал руководителем телецентра Абхазского телевидения, писатель Сергей Гиндия, в то время он руководил одной из комсомольских организаций Сухумской швейной фабрики", - рассказал Хашиг.

"Иностранцы" из Абхазии



Приехав в столицу Олимпийских игр, туристическая группа из Абхазии поселилась в общежитии, которое принадлежало Институту полиграфии, там жили туристы, которые приехали на Олимпиаду из разных стран мира.

© Foto / предоставлено Виталием Шария Фото Виталия Шария сделанные во время Олимпиаде-80

"Мы каждый день посещали различные соревнования в рамках Олимпийских игр – это футбольные матчи на стадионе "Динамо", баскетбольные противостояния и другие виды спорта", - отметил Руслан Хашиг.

На Олимпиаде был случай, когда группе туристов из Абхазии на помощь пришел абхазский язык.

"В Лужниках проходил футбольный матч, на который мы опоздали. Милиционеры, которые стояли у входа сказали, что игра уже началась и идти на трибуны нельзя. Мы стали думать, что же делать и начали говорить с ними на абхазском языке, они спросили, кто мы, а мы продолжили говорить на абхазском. Потом они стали говорить друг другу – они иностранные туристы, если не пустим их, то это может стать причиной какого-то скандала, и впустили нас на территорию стадиона", - рассказал он.

Помимо соревнований, было много экскурсионных программ, посещение исторических, культурных мест Москвы. Помимо всего прочего, абхазская группа приняла участие в забеге.

"Руководитель нашей группы Зураб Адлейба попросил нас принять активное участие в забеге среди туристов. Бегать на расстояние в два километра не так легко, несмотря на то, что мы были молодыми людьми. Но мы не хотели, чтобы потом кто-то говорил, что туристы из Абхазии не приняли участие в соревнованиях", - вспоминает Хашиг.

Организаторы сообщили участникам, что самое главное - принять участие, а не занять первое место.

"Я финишировал четвертым, до сих пор удивляюсь, как мне это удалось сделать. Тому, кто прибежал первым вручали памятную малую олимпийскую медаль, им оказался бегун, представлявший нашу туристическую группу", - сказал он.

Прощание с Олимпиадой

Самым запоминающимся событием Олимпиады для Руслана Хашиг стал последний день соревнований.

"На церемонию закрытия игр в Лужники попала часть нашей группы, чтобы определить счастливчиков провели жребий. К сожалению, я не оказался среди них, но попал на соревнования по конному спорту, которые проходили утром, до завершения Олимпиады", - отметил он.

Оказаться на соревнованиях по конному спорту для Хашиг было большим счастьем, так как он с детства любил скачки.

© Sputnik / Вячеслав Бобков Олимпийский чемпион в конкуре Ян Ковальчик из Польши на коне Антиморе. Конноспортивный комплекс "Битца". XXII летние Олимпийские игры в Москве.

"Как вы знаете, конный спорт пользуется большой популярностью в Абхазии, мы с самого детства посещали Лыхнашта и другие места, где проводили соревнования. Смотреть эти игры на стадионе было чем-то новым, это был новый уровень. Другие наши друзья попали на церемонию закрытия Олимпиады-80. Запомнилось то, что Москва оказалась практически такой, какой я ее себе представлял", - подчеркнул он.

Прощание с Москвой для Руслана Хашиг оказалось недолгим, уже в сентябре 1980 года его перевели в Московский государственный университет на факультет журналистики, который он впоследствии окончил.