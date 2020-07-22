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В сухумских общеобразовательных школах начали работу шахматные кружки в рамках реализации программы Администрации города Сухум Мой выбор – здоровье

Своими силами: шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2020" пройдет в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200722/1030586096/Svoimi-silami-shakhmatnyy-festival-Abkhazia-Open-2020-proydet-v-Abkhazii-.html

Фестиваль "Abkhazia Open-2020" будет проходить в шахматной школе имени Карпова в Сухуме.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. XVII шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2020" откроется в Абхазии 3 августа в 17:00, сообщил Sputnik президент Федерации шахмат Константин Тужба.

"В этом году, по всей видимости, проведем силами шахматистов Абхазии, спортсмены из России навряд ли смогут приехать, несмотря на то, что они постоянно находятся с нами на связи, пишут. Люди буквально рвутся участвовать, не знаю, успеют или нет, но в любом случае мы не будем прерывать семнадцатилетнюю серию", - подчеркнул он.

Самое большое количество участников шахматного фестиваля было в 2007 году – 325 шахматистов. "В последние годы было более ста участников, в этом году надеемся будет около 50 шахматистов", - поделился Тужба ожиданиями.

XVII шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2020" завершится 11 августа.

В соревнованиях могут принять участие шахматисты всех возрастов, турнир проводится по правилам ФИДЕ, швейцарской системе в 9 туров, с использованием компьютерной жеребьевки. 

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