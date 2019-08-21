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Шахматы

На уровне: как прошел шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019"

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В Абхазии
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Темы:
Спортивная Абхазия (364)
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XVI Международный шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" проходил с 22 июля по 20 августа в трех городах Абхазии: Гагре, Гудауте и Сухуме.

СУХУМ, 21 авг – Sputnik. Шахматный фестиваль "Abkhazia Open-2019" завершен, сказал в интервью радио Sputnik президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"Этот фестиваль очень важен для поднятия имиджа страны. Все прошло на хорошем уровне, все довольны, и хозяева и гости. За 16 лет проведения шахматного фестиваля уже выработаны какие-то стандарты, готовимся к следующему году. Хочу отметить нашу молодежь, которая  хорошо себя проявила", - добавил он.

Константин Тужба уверен, что необходимо проводить больше различных фестивалей для привлечения туристов.

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"Самое главное в соревнованиях такого рода  - это стабильность, наш фестиваль ни разу не прерывался и не переносился. Если судить по отзывам людей, то те, кто к нам приезжают, а они видят все свежим взглядом, и они говорят, что все-таки положительные изменения есть", - подчеркнул Тужба.

Абсолютную победу в шахматном фестивале "Abkhazia Open-2019" одержал мастер международного класса Сергей Нефедов, приехавший в республику из города Владимир. Призовой фонд не такой большой, чтобы в турнире участвовало больше шахматистов высокого уровня, отметил президент Федерации шахмат Абхазии.

"Но нам подходит то, что есть, потому, что появляется хоть какая-то возможность для наших шахматистов занять призовые места. Среди детей мы занимаем призовые места, однако среди взрослых пока не попадаем в первую пятерку", - сказал он.

Константин Тужба подчеркнул, что сильнейшие шахматисты участники "Abkhazia Open-2019" поедут на "Moscow Open-2019".

В "Abkhazia Open" в 2019 году приняли участие около 500 шахматистов. Половина из них из Абхазии.

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Темы:
Спортивная Абхазия (364)

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Теги:
Абхазия, шахматы


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