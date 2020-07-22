Бжания назначил вице-премьера, главу аппарата Кабмина и двух глав Госкомитетов

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указы о назначениях вице-премьера, руководителя аппарата Кабмина и двух глав Государственных комитетов, сообщила пресс-служба главы государства.
Аппарат Кабинета министров Республики Абхазия возглавил Давид Сангулия.
Вице-премьером республики назначен Сергей Пустовалов.
Должность председателя Государственного таможенного комитета занял Гурам Инапшба. Председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации стал Беслан Кубрава.
Смотрите также:
- Правительство Абхазии: главы министерств - инфографика Sputnik