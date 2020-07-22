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Бжания назначил вице-премьера, главу аппарата Кабмина и двух глав Госкомитетов

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Указы о новых назначениях президент Республики Абхазия Аслан Бжания подписал в среду, 22 июля.

СУХУМ, 22 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал указы о назначениях вице-премьера, руководителя аппарата Кабмина и двух глав Государственных комитетов, сообщила пресс-служба главы государства.

Аппарат Кабинета министров Республики Абхазия возглавил Давид Сангулия.

Вице-премьером республики назначен Сергей Пустовалов. 

Должность председателя Государственного таможенного комитета занял Гурам Инапшба. Председателем Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации стал Беслан Кубрава.

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