Бжания назначил вице-премьера, главу аппарата Кабмина и двух глав Госкомитетов

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Эксперты Роспотребнадзора приступят к работе в Абхазии 23 июля Специалисты Роспотребнадзора совместно с Санэпидемстанцией, СГБ и Гостаможней Абхазии будут вырабатывать алгоритм действий на случай, если между двумя странами откроется граница. 996

"Ушли почти в ноль": во сколько обошлась СССР Олимпиада-80 Затраты на проведение Олимпиад почти всегда превышают вложения, но смотреть нужно на то, пригодилась ли созданная инфраструктура, используются ли построенные спортивные объекты, уверены эксперты. 55