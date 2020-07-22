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"Аиааира" победила: завершился чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд Сухума

© Sputnik Александр Вильф
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200722/1030592040/Aiaaira-pobedila-zavershilsya-chempionat-po-mini-futbolu-sredi-dvorovykh-komand-Sukhuma.html

В соревнованиях, которые проходили с 15 по 21 июля, приняли участие 10 сухумских команд.

СУХУМ, 22 июл – Sputnik. Завершился ежегодный традиционный чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд города Сухум, сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи и спорта администрации города Сухум.

В финале соревнований встретились команды "Черное море" и "Аиааира". В этом противостоянии со счетом 3:2 победу одержала команда "Аиааира". В матче за третье место победила команда "Ливерпуль".

Победители и призеры были награждены кубками, грамотами и денежными призами.

В соревнованиях, которые длились с 15 по 21 июля, приняли участие 10 сухумских команд.   

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