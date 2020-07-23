Служил Родине на чужбине: воспоминания о Владимире Авидзба

Воспоминаниями о Владимире Авидзба в интервью радио Sputnik поделились экс-премьер республики Леонид Лакербая и журналист Виталий Чамагуа.

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Леонид Лакербая познакомился с Владимиром Авидзба, когда Авидзба назначили представителем Абхазии в Турецкой Республике, но слышал о нем и его делах задолго до личного знакомства.

"Знаете, очень обидно, что мало людей, особенно молодых, знают сегодня, кто такой Владимир Джамалович и что он сделал для Абхазии. Очень жаль, что в наше скоротечное время, когда столько информации, как-то в этой суете уходят люди, которые не смогли о себе высказать то, что должны были высказать. Очень жаль. К числу таких людей, конечно, относится Владимир Джамалович. Я о нем слышал еще в советское время, когда он и в Обкоме работал, и в Ткуарчале, но непосредственно я с ним контактировал после того, как он был назначен нашим представителем в Турции", - вспоминает он.

Лакербая рассказал, что на протяжении двадцати лет Владимир Авидзба вел колоссальную работу и пользовался в абхазской диаспоре огромнейшим авторитетом.

Я дважды был в Турции и видел, что такое Владимир Джамалович. Я видел, в каких условиях он работает. Мы действительно тогда многие моменты, извините, не догоняли, сидя здесь. У нас и возможности не было. Человек буквально перебивался, тем не менее вел колоссальную работу, не только среди нашей диаспоры, но и в турецком обществе", - говорит он.

Благодаря в том числе авторитету Авидзба, удавалось доводить до турецкого руководства позицию, которую отстаивала Абхазия, говорит Лакербая.

"Конечно, я не могу не вспомнить еще одного человека, который несколько лет назад ушел, это Ирфан Аргун. Известный абхазский деятель, человек, который столько сделал во время войны, стольким помог. Может быть, единственный, кто активно помогал Владимиру Джамаловичу", - отметил он.

Леонид Лакербая вспомнил эпизод, который произошел в Турции. Было это во время его второго приезда в эту страну.

"Не говоря мне ничего, он смог организовать встречу с представителями фамилии Лакербая, вот знаете как, светлый человек, я другого не могу сказать. Они же тоже разбросаны, они далеко не все в Стамбуле живут. Для меня это был сюрприз. Я, во-первых, не знал, что их так много, но они все знали его. Я видел, как они к нему относятся", - подчеркнул он.

Лакербая отметил, что Авидзба очень много сделал для того, чтобы в Турции, "не только среди абхазской диаспоры, но и всей общественности появилось понимание той боли, которую испытывала Абхазия после войны, после блокады, особенно, в первый самый тяжелый год".

Абхазия должна знать о нем

Несмотря на то, что Владимиру Авидзба уже было за 80 лет, он не утратил жизнелюбия и рассказывал множество историй при встречах, говорит Леонид Лакербая.

"В последние годы, когда пересекались, этот человек фонтанировал рассказами, я столько видел смертей и всего, но вот так больно от того, что этот человек ушел. Просто слов нет. Повторю то, с чего я начал, очень жаль, что многие в Абхазии, а молодежь тем более, вообще не знают, кто такой Владимир Авидзба. Я вас уверяю, что это был, несмотря на разницу у нас в возрасте, очень хороший друг, приятель и просто приятный человек с хорошей семьей. Мне очень больно, что он ушел из нашей жизни", - заметил он.

Научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа, журналист и публицист Виталий Чамагуа также поделился воспоминаниями о Владимире Авидзба.

"Он имел большой опыт в журналистике, работал в редакции газеты "Апсны капш", когда партийное руководство заметило его способности, позвали его работать в Обком. Там мы с ним и познакомились, я тоже работал в журналистике, но в партийной работе не имел опыта, поэтому я перенимал опыт у Владимира Джамаловича. Тогда мне было около 30 лет, он был постарше, поэтому Авидзба был моим наставником, как для многих других", - подчеркнул он.

Во время работы Владимира Авидзба представителем Абхазии в Турции он присылал на публикацию статьи в редакцию газеты "Республика Абхазия", главным редактором которой 20 лет был Виталий Чамагуа.

"В статьях он обращал внимание на то, как живет абхазская диаспора в Турции, какие проблемы испытывает и многое другое. Подобные публикации мы делали несколько раз в квартал, Владимир Авидзба писал о том, что волновало абхазов в Турции, это вопросы взаимодействия с Абхазией, экономические вопросы", - отметил Чамагуа.

Виталий Чамагуа вспоминает, как был в составе абхазской делегации в Турции, во главе которой был Владислав Ардзинба.

"Делегацию приняли очень хорошо, в аэропорту было несколько тысяч человек, люди держали абхазские флаги, фотографии первого президента Владислава Ардзинба", - говорит он.

Владимир Джамалович Авидзба родился 25 июня 1937 года в селе Эшера Сухумского района. В разные годы был на комсомольской и партийной работе, заведующим отделом и заместителем редактора газеты "Апсны капш", работал в аппарате Абхазского обкома партии, заведовал отделом пропаганды и агитации, был первым секретарем Ткуарчалского горкома партии, секретарем Абхазского обкома партии по идеологии.

Избирался депутатом Верховного Совета Абхазской АССР трех созывов. С 1994 по 2014 годы Владимир Авидзба был полномочным представителем Абхазии в Турецкой Республике, ему присвоен высший дипломатический ранг – Чрезвычайный и Полномочный посол. В последние годы работал в Абхазском институте гуманитарных исследований. Награжден орденами "Ахьдз-Апша" III степени и "Знак Почета", медалями СССР.