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Беслан Квициния назначен главой Управления госдачами

© Foto / из личного архива
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200723/1030596318/Beslan-Kvitsiniya-naznachen-glavoy-upravleniya-gosdachami.html

До назначения начальником Управления государственными дачами Квициния исполнял обязанности секретаря Совета безопасности республики.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания освободил Беслана Квициния от исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности и назначил его на должность начальника Управления государственными дачами Республики Абхазия, освободив от этой должности Сакания Федора Леонтьевича.

Беслан Квициния
© Sputnik Анжелика Бения
Беслан Квициния назначен и.о. секретаря Совета безопасности Абхазии

Беслан Квициния родился в 1964 году в селе Атара Очамчырского района.

С 1990 по 1995 год - старший следователь УВД Сухума.

В период Отечественной войны народа Абхазии служил в органах МВД.

В 1996-1997 годах работал помощником прокурора Гулрыпшского района.

С 1997 по 2005 год - помощником транспортного прокурора.

С 2007 по 2012 год был первым заместителем генерального прокурора.

С января 2020 года по настоящее время - и.о. секретаря Совета безопасности.

 



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