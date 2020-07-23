Беслан Квициния назначен главой Управления госдачами

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Президент Аслан Бжания освободил Беслана Квициния от исполнения обязанностей секретаря Совета безопасности и назначил его на должность начальника Управления государственными дачами Республики Абхазия, освободив от этой должности Сакания Федора Леонтьевича.

Беслан Квициния родился в 1964 году в селе Атара Очамчырского района.

С 1990 по 1995 год - старший следователь УВД Сухума.

В период Отечественной войны народа Абхазии служил в органах МВД.

В 1996-1997 годах работал помощником прокурора Гулрыпшского района.

С 1997 по 2005 год - помощником транспортного прокурора.

С 2007 по 2012 год был первым заместителем генерального прокурора.

С января 2020 года по настоящее время - и.о. секретаря Совета безопасности.