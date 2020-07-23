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СЭС Абхазии проводит "эпидрасследование" по новым случаям заражения коронавирусом

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (618)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200723/1030596721/SES-Abkhazii-provodit-epidrassledovanie-po-novym-sluchayam-zarazheniya-koronavirusom.html

О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля, один из заболевших был госпитализирован в горбольницу Сухума, второй мужчина сейчас находится в Сочи.

СУХУМ,  23 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Санитарно-эпидемиологическая служба проводит "эпидрасследование" и занимается выявлением круга лиц, которые контактировали с двумя зараженными коронавирусной инфекцией лицами, сообщила Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

По ее словам, персонал, контактировавший с зараженным, находящимся в Сухумской городской больнице, соблюдал все правила самозащиты, в то время как сотрудники Республиканской больницы, куда обращался зараженный гражданин Армении, "повели себя несознательно и пренебрегли всеми мерами противоэпидемического плана".

"По каждому из случаев будет проводиться эпидемиологическое расследование. Зараженного, находившегося в городской больнице, мы взяли под контроль, изолировали его и отрабатываем его родственников, всю первую линию контактов", - добавила врач.

Скорик отметила, что Сухумская городская больница и Республиканская больница могут быть закрыты по усмотрению главврачей на какой-то период для проведения дезинфекции, но о полном закрытии медучреждений речь не идет.

© Sputnik / Максим Богодвид
Два случая: Минздрав Абхазии сообщил о новых заболевших коронавирусом

О том, что в Абхазии зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, стало известно в среду 22 июля. Инфекция была выявлена у гражданина Абхазии и гражданина Армении, побывавшего в республике.

Гражданин Абхазии, у которого подтвердился коронавирус, до возвращения в Абхазию находился на лечении в Краснодаре. В республику он вернулся около 10 дней назад, почувствовал недомогание и был госпитализирован. Коронавирус был диагностирован у него уже в горбольнице. В настоящее время состояние пациента стабильное.

Второй заболевший приехал в Абхазию на заработки. Он поступил в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания, после чего, по просьбе родственников, был транспортирован в Сочи, где у него был выявлен COVID-19.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (618)


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