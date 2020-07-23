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В СГБ объяснили въезд в Абхазию гражданина Армении, у которого обнаружили COVID-19

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (618)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200723/1030597506/V-SGB-rasskazali-kak-vekhal-v-Abkhaziyu-grazhdanin-Armenii-u-kotorogo-obnaruzhili-COVID-19.html

О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля. Один из заболевших, по данным Минздрава Абхазии, гражданин Армении, который приехал на заработки в Абхазию.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гражданин Армении, у которого после поездки в Абхазию в Сочи диагностировали COVID-19, имеет вид на жительство в Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов.

"8 июля был зафиксирован въезд гражданина Армении в Республику Абхазия в установленном порядке, у него с собой был документ, подтверждающий постоянное проживание в Абхазии, это вид на жительство, и свидетельство на возвращение, выданное Министерством иностранных дел Абхазии", – пояснил Латипов.

Позже этот гражданин попал в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания, по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где у него был выявлен COVID-19.

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
СЭС Абхазии проводит "эпидрасследование" по новым случаям заражения коронавирусом

О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля. Один из заболевших - гражданин Армении, который приехал на заработки в Абхазию. Второй заболевший – гражданин Абхазии, который ранее проходил лечение в Краснодаре.

Санитарно-эпидемиологическая служба проводит "эпидрасследование" и занимается выявлением круга лиц, которые контактировали с двумя зараженными коронавирусной инфекцией лицами.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (618)


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