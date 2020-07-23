В СГБ объяснили въезд в Абхазию гражданина Армении, у которого обнаружили COVID-19

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Гражданин Армении, у которого после поездки в Абхазию в Сочи диагностировали COVID-19, имеет вид на жительство в Абхазии, сообщил корреспонденту Sputnik начальник погранотряда Службы государственной безопасности республики Рустам Латипов.
"8 июля был зафиксирован въезд гражданина Армении в Республику Абхазия в установленном порядке, у него с собой был документ, подтверждающий постоянное проживание в Абхазии, это вид на жительство, и свидетельство на возвращение, выданное Министерством иностранных дел Абхазии", – пояснил Латипов.
Позже этот гражданин попал в Республиканскую больницу с обострением хронического заболевания, по просьбе родственников он был транспортирован в Сочи, где у него был выявлен COVID-19.
О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля. Один из заболевших - гражданин Армении, который приехал на заработки в Абхазию. Второй заболевший – гражданин Абхазии, который ранее проходил лечение в Краснодаре.
Санитарно-эпидемиологическая служба проводит "эпидрасследование" и занимается выявлением круга лиц, которые контактировали с двумя зараженными коронавирусной инфекцией лицами.
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