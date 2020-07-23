Заболевший COVID-19 гражданин Армении попал в больницу в Абхазии две недели назад

По информации Службы государственной безопасности, гражданин Армении, у которого после поездки в Абхазию в Сочи диагностировали коронавирус, имеет вид на жительство в Абхазии.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Гражданин Армении, заболевший коронавирусом, попал в Республиканскую больницу с болями в животе 9 июля, рассказал радио Sputnik главврач Республиканской больницы Аполлон Гургулия.

По его словам, гражданин Армении, проживающий в Сочи, женат на гражданке Абхазии. До обращения в Республиканскую больницу мужчина лечился от панкреатита в Сочинской больнице.

"С болями в животе он обратился в хирургическое отделение Республиканской больницы. Его посмотрели, состояние было тяжелое, определили в реанимационное отделение. Мужчина включен в программу гемодиализа, так как получил специальное разрешение от Министерства здравоохранения", - объяснил главврач.

Гургулия отметил, что при поступлении в Республиканскую больницу у больного не было при себе справки о прохождении теста на коронавирус. По словам главврача, к тем сотрудникам, которые нарушили меры предосторожности и инструктаж, "будут применены определенные меры".

Решение о том, будет ли закрываться отделение, в котором находился больной, будет принято после проверки санэпидемслужбой.

О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля. Один из заболевших гражданин Армении, который приехал на заработки в Абхазию. Второй заболевший – гражданин Абхазии, который ранее проходил лечение в Краснодаре.

Санитарно-эпидемиологическая служба проводит "эпидрасследование" и занимается выявлением круга лиц, которые контактировали с двумя зараженными коронавирусной инфекцией лицами.

Ранее в Службе государственной безопасности Sputnik сообщили, что гражданин Армении, у которого после поездки в Абхазию в Сочи диагностировали COVID-19, имеет вид на жительство в Абхазии. В республику он заехал 8 июля, с собой у мужчины был вид на жительство и свидетельство на возвращение, выданное Министерством иностранным дел Абхазии.