Служба по команде: кинологи ЮВО начали тренировки служебных собак в Абхазии

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа в Абхазии приступили к первому комплексу тренировок служебных собак, сообщает пресс-служба ЮВО.
Военные кинологи обучат собак исполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям по охране хозяина.
"Следующим этапом для животных станет раздельная специальная подготовка по минно-розыскной и караульной службе – задержание и конвоирование нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми, охрана военных объектов, а также разведка минных полей, разминирование населенных пунктов и отдельных объектов", - говорится в сообщении.
Питомцев регулярно доставляют на военную базу в конце каждого года из 470 центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области.
Для содержания служебных собак на территории военной базы возведен современный кинологический городок. На огороженной площадке периметром 150 на 100 метров оборудовано более 10 различных тренажеров для дрессировки питомцев – лестница, узкий мост, высокий забор и трос для патрулирования и комфортные вольеры.
Читайте также:
- Проверка боеготовности с южным акцентом: задачи группировки войск России
- Проверочный марш: танкистов ЮВО в Абхазии подняли по тревоге