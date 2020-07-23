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Служба по команде: кинологи ЮВО начали тренировки служебных собак в Абхазии

© Sputnik / Александр Мельников
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200723/1030599104/Sluzhba-po-komande-kinologi-YuVO-nachali-trenirovki-sluzhebnykh-sobak-v-Abkhazii.html

После завершения курса подготовки служебных собак выставят на сторожевые посты для охраны объектов соединения, а также задействуют для поиска взрывоопасных предметов на полигонах в Абхазии.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Военнослужащие Южного военного округа в Абхазии приступили к первому комплексу тренировок служебных собак, сообщает пресс-служба ЮВО.

Военные кинологи обучат собак исполнению служебных команд, преодолению препятствий, а также действиям по охране хозяина.

"Следующим этапом для животных станет раздельная специальная подготовка по минно-розыскной и караульной службе – задержание и конвоирование нарушителя, отказ от корма, предлагаемого или подброшенного посторонними людьми, охрана военных объектов, а также разведка минных полей, разминирование населенных пунктов и отдельных объектов", - говорится в сообщении.

Питомцев регулярно доставляют на военную базу в конце каждого года из 470 центра служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации в Московской области.

Для содержания служебных собак на территории военной базы возведен современный кинологический городок. На огороженной площадке периметром 150 на 100 метров оборудовано более 10 различных тренажеров для дрессировки питомцев – лестница, узкий мост, высокий забор и трос для патрулирования и комфортные вольеры.

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