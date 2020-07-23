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Минфин Абхазии планирует увеличение объема дотаций в местные бюджеты

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200723/1030599414/Minfin-Abkhazii-planiruet-uvelichenie-obema-dotatsiy-v-mestnye-byudzhety.html

Общий объем дотаций в бюджеты районов в 2020 году планировался в размере 749 миллионов 937 тысяч рублей. С учетом изменений сумма составит 961 миллион 937 тысяч рублей.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Минфин Абхазии планирует увеличение общего объема дотаций в местные бюджеты на 212 миллионов рублей, об этом корреспонденту Sputnik сообщил замминистра финансов Саид Губаз.

Увеличение объема дотаций связано с повышением заработной платы отдельным категориям работников госучреждений.

© Sputnik / Александр Кряжев
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"Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, в рамках реализации ранее достигнутых соглашений с Российской Федерацией, Кабинетом министров принято решение о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. В рамках реализации этого постановления будет производиться индексация заработной платы с января 2020 года, что позволит увеличить среднюю заработную плату работников указанных категорий в среднем от 10 до 20%", – отметил Губаз и добавил, что средства были изысканы за счет российской финпомощи.

Ранее общий объем дотаций в 2020 году предусматривался в размере 749 миллионов 937 тысяч рублей. С учетом планируемых изменений сумма составит 961 миллион 937 тысяч рублей.

Как рассказал Саид Губаз:

  • В бюджет Гагрского района вместо ранее планируемых 35 с половиной миллионов рублей поступит 79 с половиной миллионов.
  • В Гудаутский вместо 135 с половиной миллионов – 181 с половиной миллионов рублей.
  • В Сухумский район вместо 22 миллионов – 29 миллионов.
  • В Гулрыпшский район 97 миллионов 937 тысяч рублей – 120 миллионов 937 тысяч рублей.
  • В Очамчырский район вместо 133 миллионов – 150 миллионов.
  • В Ткуарчалский вместо 149 миллионов – 168 миллионов.
  • В Галский район вместо 145 миллионов – 172 миллиона.
  • В бюджет города Сухум вместо прежних 32 миллионов – 61 миллион рублей.

 



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