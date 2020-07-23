Минфин Абхазии планирует увеличение объема дотаций в местные бюджеты

Общий объем дотаций в бюджеты районов в 2020 году планировался в размере 749 миллионов 937 тысяч рублей. С учетом изменений сумма составит 961 миллион 937 тысяч рублей.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Минфин Абхазии планирует увеличение общего объема дотаций в местные бюджеты на 212 миллионов рублей, об этом корреспонденту Sputnik сообщил замминистра финансов Саид Губаз.

Увеличение объема дотаций связано с повышением заработной платы отдельным категориям работников госучреждений.

"Несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию, в рамках реализации ранее достигнутых соглашений с Российской Федерацией, Кабинетом министров принято решение о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан. В рамках реализации этого постановления будет производиться индексация заработной платы с января 2020 года, что позволит увеличить среднюю заработную плату работников указанных категорий в среднем от 10 до 20%", – отметил Губаз и добавил, что средства были изысканы за счет российской финпомощи.

Ранее общий объем дотаций в 2020 году предусматривался в размере 749 миллионов 937 тысяч рублей. С учетом планируемых изменений сумма составит 961 миллион 937 тысяч рублей.

Как рассказал Саид Губаз: