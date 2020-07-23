Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 24 июля

В пятницу 24 июля на территории Абхазии будет переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +30°С.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. В пятницу 24 июля в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Государственного управления Республики Абхазия по экологии и охране природы.

В пятницу 24 июля погодообразующие факторы на Черноморском побережье Абхазии существенно не изменятся. По-прежнему территория находится в зоне влияния южной окраины Скандинавского циклона. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

Атмосферное давление – 758 миллиметров ртутного столба.

Ветер, слабый и умеренный 1-6 метров в секунду, местами с порывами до 8 метров.

Температура воздуха ночью от +18°С до +23°С, днем от +25°С до +30°С.

Температура морской воды +27°С.

Волнение морской воды слабое и умеренное, 1 -2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.