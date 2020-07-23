Минздрав Абхазии: установлены лица, контактировавшие с новыми заболевшими СOVID-19

22 июля стало известно о двух новых случаях коронавируса в стране, СOVID-19 был диагностирован у гражданина Абхазии и гражданина Армении.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Практически все лица, контактировавшие с новыми заболевшими коронавирусом установлены, у них взяты пробы на коронавирус, рассказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

Результат обследования будет известен либо вечером в четверг, либо утром в пятницу.

Он сообщил, что гражданин Абхазии, у которого диагностирован коронавирус, чувствует себя удовлетворительно. Второй заболевший - гражданин Армении, у которого инфекцию выявили после поездки в Абхазию, находится в Сочи.

23 июля стало известно о двух новых случаях коронавируса в стране, СOVID-19 был диагностирован у гражданина Абхазии, проходившего лечение в городской больнице Сухума, также вирус выявили в Сочи у гражданина Армении, который приезжал в республику на заработки.