Заразившийся коронавирусом гражданин Абхазии находится на самоизоляции дома

О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля. Один из заболевших – гражданин Абхазии, который проходил лечение в Краснодаре, второй - гражданин Армении, сейчас он находится в Сочи.

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Гражданин Абхазии с положительным диагнозом COVID-19, госпитализированный ранее в Сухумскую городскую клиническую больницу, сейчас находится у себя дома, рассказал в эфире радио Sputnik главный врач медучреждения Вячеслав Абухба.

По его словам, житель Сухума был доставлен в горбольницу после того, как перенес сложную операцию на сердце в одной из клиник Краснодара. При себе у больного была справка об отрицательном тесте на коронавирус.

"К нам он поступил с сердечным приступом. В таком состоянии, в котором мы обязаны были его принять и оказать помощь. К счастью, наши кардиологи справились, его состояние улучшилось. Мы также сделали тест на коронавирус, и он оказался положительным. Это совпало с датой выписки и, по нашим данным, состояние пациента сейчас удовлетворительное", - рассказал Абухба.

Главврач также отметил, что все сотрудники, которые контактировали с зараженным, пройдут тест на коронавирус. Никаких симптомов болезни у медработников сейчас нет.

О двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией в Абхазии стало известно в среду 22 июля. Один из заболевших гражданин Армении, который приехал на заработки в Абхазию. Второй заболевший – гражданин Абхазии, который ранее проходил лечение в Краснодаре.

Санитарно-эпидемиологическая служба проводит "эпидрасследование" и занимается выявлением круга лиц, которые контактировали с двумя зараженными коронавирусной инфекцией лицами.