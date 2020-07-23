Проверка готовности: Аслан Бжания посетил Министерство обороны

Президент Абхазии Аслан Бжания побывал с рабочим визитом в Министерстве обороны республики в четверг 23 июля. В рамках визита главнокомандующий Вооруженными силами провел ряд встреч с представителями руководства Минобороны.

Помимо переговоров с руководством Минобороны, которые прошли без журналистов, глава государства посетил музей Вооруженных сил Абхазии, комендантскую роту Генштаба, Сухумское общевойсковое командной училище и ознакомился с материально-техническим оснащением подразделений, бытом военнослужащих и организацией их питания.

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Визит главнокомандующего

Приезд главнокомандующего Абхазской армии в Министерство обороны был запланирован на 10 часов утра, журналисты прибыли на место заранее, чтобы ничего не пропустить. Президент, согласно военной дисциплине, приехал вовремя, его внешний вид напоминал армейскую форму, он был в одежде цвета хаки.

Поздоровавшись с министром обороны и всеми присутствующими, глава государства в сопровождении руководства Минобороны поднялся на шестой этаж. Там проходила встреча без журналистов, представителей СМИ пригласили в фойе на втором этаже, где, "убивая" время, они рассказывали друг другу различные истории, которые происходили на съемках.

Спустя несколько часов встреча президента и руководства Минобороны закончилась. После все направились в музей Вооруженных сил Абхазии, где хранятся уникальные экспонаты, в том числе флаг, который был установлен на реке Ингур в 1993 году как символ победы Абхазии над грузинскими захватчиками, военные артефакты, фотографии воинов.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Аслан Бжания посетил Министерство обороны Республики Абхазия

Президент с интересом рассматривал экспонаты, о которых рассказывал директор музея Дмитрий Бутба. Завершив экскурсию по музею, Аслан Бжания оставил запись в гостевой книге.

В войсковое училище и учебный центр

После посещения музея Аслан Бжания посетил Сухумское высшее общевойсковое командное училище. Президент интересовался, по какой программе учатся курсанты, какие знания и практический военный опыт они получают.

Главе государства доложили, что выпускники получают дипломы государственного образца, что подготовка проходит на должном высоком уровне. Кроме того, президента проинформировали, что курсанты изучают более 15 дисциплин, среди преподавателей есть офицеры, окончившие военные академии на территории России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Аслан Бжания посетил Министерство обороны Республики Абхазия

Аслан Бжания ознакомился с тем, в каких условиях проходят обучение курсанты, заглянул в учебный отдел, проверил спальный корпус, комнату, где хранится оружие.

После президент направился в учебный центр Минобороны, где руководитель центра Анри Барциц рассказал о том, что до принятия воинской присяги новобранцы проходят подготовку с тем, чтобы овладеть азами военной службы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Аслан Бжания посетил Министерство обороны Республики Абхазия

"До прибытия в воинские части личный состав должен тактически грамотно действовать в общевойсковом бою, поражать цели из автоматов, а также изучить строевые приемы с оружием и без оружия", - отметил он.

Аслану Бжания также показали военную технику, в том числе танки, которые, как ему сообщили, периодически приводят в рабочее состояние. На это президент спросил: "Передвигаются тоже?" - На что получил утвердительный ответ. Затем президент посетил пищеблок и ознакомился, в каких условиях кормят солдат.

Ключевой институт

После завершения инспекции, президент подвел итоги своего визита в Министерство обороны заметив, что подобные проверки будут проходить и впредь.

"Президент страны является главнокомандующим, и, конечно же, он должен знать о состоянии дел отрасли. Поэтому я счел для себя, что необходимо приехать и самому лично убедиться в том, как обстоят дела в Вооруженных силах", - подчеркнул он.

По его словам, есть определенные проблемы и достижения в Вооруженных силах республики.

"Мы учитываем все факторы и считаем Вооруженные силы ключевым институтом нашего государства, обеспечивающим нашу независимость и суверенитет, поэтому повышенное внимание к проблемам Вооруженных сил, это нормально. Я буду впредь практиковать частые визиты в подразделения ведомства, вникать в проблематику с тем, чтобы по возможности облегчить службу наших солдат, офицеров и генералов", - отметил глава государства.

© Sputnik / Томас Тхайцук Президент Аслан Бжания посетил Министерство обороны Республики Абхазия

На встрече с руководством Минобороны поднимались вопросы, связанные с планированием работы, взаимодействие с Вооруженными силами Российской Федерации, вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением, мобилизационными проблемами.

"Все это требует пристального внимания", - сказал Аслан Бжания.