Представители Минздрава России посетили больницы в Сухуме и Гудауте

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Делегация представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу, сообщает Минздрав Абхазии.

В состав российской делегации вошли:

Начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края Дмитрий Гурбич,

главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Краснодарского края, заведующая эпидемеологическим отделом ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер 1" Ирина Анищук,

врач-инфекционист группы анализа оказания помощи при инфекционных болезнях ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Александр Дмитриев.

В поездке коллег сопровождали заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария и депутат Парламента, член Координационного штаба по защите населения от короновируса Алхас Джинджолия.

Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койкомест, организацией работы медперсонала. В Сухумской инфекционной больнице медики узнали, как проводится забор биоматериала для ПЦР диагностики на короновирусную инфекцию.

После посещения объектов, российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии под руководством министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.