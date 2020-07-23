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Представители Минздрава России посетили больницы в Сухуме и Гудауте

© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Абхазия
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (621)
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Sputnik Абхазия
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Цель визита российских специалистов - оказание консультативно-методической помощи медучреждениям, оказывающим помощь больным коронавирусом.

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Делегация представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу, сообщает Минздрав Абхазии.

В состав российской делегации вошли:

  • Начальник отдела организации стационарной и специализированной медицинской помощи Управления организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Краснодарского края Дмитрий Гурбич,
  • главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Краснодарского края, заведующая эпидемеологическим отделом ГБУЗ "Клинический онкологический диспансер 1" Ирина Анищук,
  • врач-инфекционист группы анализа оказания помощи при инфекционных болезнях ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Александр Дмитриев.

В поездке коллег сопровождали заместитель министра здравоохранения Абхазии Алхас Конджария и депутат Парламента, член Координационного штаба по защите населения от короновируса Алхас Джинджолия.

Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койкомест, организацией работы медперсонала. В Сухумской инфекционной больнице медики узнали, как проводится забор биоматериала для ПЦР диагностики на короновирусную инфекцию.

После посещения объектов, российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии под руководством министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (621)


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