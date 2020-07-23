В Минздраве Абхазии обсудили с российскими коллегами работу в условиях турсезона

СУХУМ, 23 июл – Sputnik. Минздрав Абхазии обсудил конкретные вопросы взаимодействия с Минздравом России по оказанию медицинской помощи больным коронавирусом, в том числе в условиях туристического сезона, когда количество инфицированных, возможно, будет расти за счет приезжих граждан, сказал глава Минздрава Тамаз Цахнакия.

"Задача – усилить нашу службу кадровым составом, медикаментами, расходными материалами, санитарным специальным транспортом для того, чтобы при необходимости транспортировать пациентов. Такие практические действия дадут хороший результат", - подчеркнул министр.

Делегация представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации прибыла в Абхазию 23 июля. Она уже посетила Гудаутскую ЦРБ и Сухумскую инфекционную больницу.

Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала. В Сухумской инфекционной больнице российские медики посмотрели, как проводится забор биоматериала для ПЦР диагностики на коронавирусную инфекцию.

После посещения объектов российские специалисты приняли участие в совещании в Минздраве Абхазии под руководством министра здравоохранения Абхазии Тамаза Цахнакия.