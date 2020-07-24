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COVID-19 не внес корректировок: на что направлена Инвестпрограмма в 2020 году

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Всего в Инвестиционную программу социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы включено более 100 объектов.

СУХУМ, 24 июл – Sputnik. В рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии в 2020 году планируется приступить к реализации 35 объектов, рассказал Sputnik начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба.

Дом Правительства РФ (на первом плане) и жилой дом на Кудринской площади в Москве.
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По его словам, всего в рамках Инвестпрограммы на 2020-2022 годы планируется реализовать 100 объектов. В 2020 году акцент будет сделан на ремонт и строительство дорог, водоснабжение и энергетику. Среди наиболее крупных объектов - Военно-Сухумская дорога, дороги к селам Ачандара, Аацы, Абгархук, часть дороги, ведущей в Пицунду, два напорных водовода в Сухуме, модернизация электрических подстанций, капитальный ремонт распределительных сетей в Сухуме и районах, а также начало проектирования тюрьмы в Абхазии.

"Никаких корректировок в Инвестпрограмму из-за пандемии мы не вносили, постарались оставить весь список. Более того, планируем какие-то объекты из 2021 года заложить в 2020 году", - отметил Агрба.

Начальник Управления капитального строительства также отметил, что конкретные сроки реализации объектов еще не назначены, так как еще необходимо определить подрядные организации. Если деньги, заложенные в программу, не будут освоены в указанный срок, то они переносятся на следующий год, объяснил Агрба.

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В июне президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что объемы Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии в 2020 году сокращаться не будут.

Президент также подчеркнул, что за последние годы Абхазии ни разу не удалось выполнить Инвестиционную программу в полном объеме, и сейчас идет анализ того, по какой причине это произошло. И в этом году она может быть не освоена по плану. По мнению Бжания, одна из объективных причин связана с тем, что экспертиза достоверности сметной стоимости проектов, которая производится в России, занимает много времени и требует больших средств.

В связи с этим руководство России пошло навстречу абхазской стороне, и с 2020 года экспертиза достоверности сметной стоимости проектов будет проводиться в России только по сложным в техническом плане объектам. С 2021 года этой экспертизой будет заниматься только Абхазия.

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