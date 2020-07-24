Военный оркестр и рукопашный бой: база ЮВО в Абхазии отметит 102-летие

Российская военная база Южного военного округа - правопреемница соединения 9-й мотострелковой дивизии и 131-й отдельной мотострелковой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной звезды Кубанской казачьей бригады.

СУХУМ, 24 июл - Sputnik. На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии 25 июля пройдут мероприятия, посвященные 102-й годовщине образования старейшего воинского формирования. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

В рамках мероприятий планируется проведение митинга, плац-концерта в исполнении творческих коллективов и военного оркестра, показательные выступления по рукопашному бою военнослужащих разведывательного батальона ЮВО.

Отличившимся военнослужащим вручат награды, ценные подарки и грамоты, личный состав базы поздравят ветераны, ранее проходившие службу в соединении.

Всего на праздновании 102-й годовщины со дня образования базы будет около одной тысячи гостей, в том числе из руководства Абхазии, посольства Российской Федерации в республике, Министерства обороны, духовенства, а также воспитанники всероссийского молодежного военно-патриотического движения "Юнармия" и члены семей военнослужащих.

После официальной части и концерта гости смогут ознакомиться с жизнью и бытом военнослужащих, посетить выставку вооружения, военной и специальной техники базы. Кульминацией праздника станет праздничный вечерний салют.

Празднование 102-й годовщины российской военной базы было перенесено с 20 июля на 25 июля из-за внезапной проверки боеготовности войск ЮВО.

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