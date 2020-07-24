Новая доктрина и отношения с Грузией: в Парламенте Абхазии прошли слушания

В комитете Парламента по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками прошли слушания с участием политических партий и общественных организаций Абхазии.

Какие вопросы обсуждали на встрече, и что вызвало разногласия у присутствующих, читайте в материале Sputnik.

Парламентские слушания были организованы по инициативе общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов "Аруаа", которая вынесла на обсуждение темы, касающиеся отношений Абхазии и Грузии.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Что обсуждали

Открывая встречу, председатель парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа заметил, что в стенах Народного Собрания ни раз звучали мнения о том, что пора поднять вопрос о современной внешней политике республики.

"В ближайшее время в Парламенте будет встреча с президентом, но перед этим мы бы хотели послушать мнения политических партий Абхазии, мы пригласили всех, и я вижу что большинство откликнулось на приглашение", - подчеркнул парламентарий.

Для обсуждения депутатами Парламента и представителями политических и общественных организаций "Аруаа" вынесла восемь тем:

Необходимо ли принять внешнеполитическую доктрину, где будет указано, что Грузия дважды в течение ХХ века совершила геноцид против абхазского народа, и подвергнуть этот факт осуждению в Парламенте.

Считают ли участники слушаний, что Парламент Абхазии должен обратиться в Госдуму России с просьбой признать геноцид абхазского народа со стороны Грузии.

Считаем ли мы, что Грузия должна возместить материальный ущерб, нанесенный Абхазии во время войны 1992-1993 годов.

Возможно ли принятие постановления парламента, обязывающее генпрокуратуру страны создать рабочую группу по сбору и систематизации преступлений против народа Абхазии и государства для предоставления в Госдуму.

Возможны ли торгово-экономические взаимоотношения с Грузией в данной ситуации.

Считаем необходимым включать в состав делегации Абхазии участвующая в Женевских дискуссиях не менее двух депутатов парламента с их ротацией.

Считаете ли необходимым в ответ на принятый правительством Грузии санкционный список Отхозория-Татунашвили в отношении к гражданам Абхазии, как ответную меру принять список Сигуа-Хишба-Муратия предложенный "Аруаа".

Можем ли мы принять соглашение с Россией, где выдача гражданства в упрощенной форме будет зеркальным.

Астамур Логуа заметил, что в письме "Аруаа" есть пункты, которые уже обсуждались депутатами Парламента. В частности речь шла о внешнеполитической доктрине и необходимости ее пересмотра.

Он предложил высказаться по этому вопросу присутствующих и выработать общее видение. Что касается обращения по поводу признания геноцида абхазского народа, то Логуа высказал непонимание, почему речь идет только о Госдуме России.

"Есть и другие страны, которые признали независимость нашего государства, почему не обратиться и к ним", - сказал депутат.

Затем Астамур Логуа предоставил слово министру иностранных дел страны Дауру Кове, который высказал свои соображения по поводу поднятых тем.

"Я согласен с тем, что нам давно необходимо принять внешнеполитическую доктрину, это необходимо и уверен, что в работе над ней должны принять участие представители всех политических партий и организаций, в первую очередь ветеранских", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, внешнеполитический курс республики остается неизменным – достижение широкого международного признания независимости Абхазии.

"Сегодня единственная площадка, где идет переговорный процесс, это Женевские дискуссии, где мы также представлены. Конечно, мы слышим различные мнения, многие ожидают конкретных результатов, как вы знаете, основной вопрос на переговорах – подписание соглашения о неприменении силы", - сказал глава МИД.

Председатель политической партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба поддержал идею создания доктрины по взаимоотношению с Грузией.

"Такая доктрина у нас была, но время идет, нужно возобновлять доктрину, здесь никаких противоречий по этому вопросу нет", - подчеркнул он.

Про гражданство

Одной из тем обсуждения стал вопрос упрощенной выдачи гражданства России жителям Абхазии. Представитель политической партии "Айнар" Адгур Лагвилава попросил представителей "Аруаа" уточнить восьмой пункт.

"У нас есть договор о стратегическом союзе с Россией, в нем говорится, что российская сторона будет предоставлять гражданство гражданам Абхазии. На сегодня мы слышим, что этот вопрос можно легко решить за шесть месяцев по упрощенной форме. Этот вопрос решается пять лет и не решается, потому что по требованию Минюста России, если одна сторона предоставляет гражданство, то и ты зеркально должен предоставлять, в одностороннем порядке это не проходит. Если мы идем на то, чтобы также зеркально подписать договор, то тогда любой гражданин России, в том числе не менее 100 тысяч грузин, могут обращаться за получением гражданства, тогда и вопрос о продаже недвижимости вообще можно снять", - объяснил представитель организации "Аруаа" Темур Надарая.

Ясность в этот вопрос внес министр иностранных дел Абхазии Даур Кове, который отметил, что получение российского гражданства по упрощенной форме для жителей Абхазии не носит зеркального характера, то есть жители России не могут получить абхазское гражданство в упрощенной форме.

"Возможность подписания соглашения о двойном гражданстве длится очень долго, с 2009 года, с того времени было много предложений, были предложения российской стороны, которые корректировались нашей стороной. Что происходит на сегодняшний день: было предложение подписать два соглашения - первое о двойном гражданстве, и второе предусматривает механизм предоставления гражданства в упрощенном порядке. У нас были консультации, в том числе с министром иностранных дел России", - проинформировал дипломат.

В итоге было принято решение о том, что эти два соглашения будут приниматься в пакете.

"Речь не идет о зеркальном предоставлении гражданства, речь идет о возможности гражданам двух стран принимать гражданство другой стороны, но в строгом соответствии с законодательством страны. Если гражданин России хочет получить гражданство Абхазии, то ему предоставляется это право, но в соответствии с нашим законодательством", - сказал Кове.

Что касается получения гражданства России жителями Абхазии, то этот механизм на данный момент определяется, сообщил глава МИД страны.

Про геноцид и признание

Участники встречи обсудили вопрос геноцида абхазского народа. Представитель партии "Айнар" Адгур Лагвилава заметил, что абхазский народ трижды подвергался геноциду, в XIX веке и два раза в ХХ.

"По геноциду XIX века у нас есть постановление Парламента, что касается многолетнего геноцида со стороны Грузии у нас никакого документа нет", - подчеркнул он.

По его словам, вопрос безопасности Абхазии решен, в республике находятся российские войска, поэтому на данный момент более важен вопрос признания независимости республики со стороны Грузии.

"Если мы на уровне нашего государства, Парламента, признаем геноцид со стороны Грузии, это будет посыл в мир, что абхазы и грузины в одном государстве жить не могут. Не может народ, который подвергся геноциду, быть с народом, который его проводил, то есть это очень понятная и аргументированная позиция", - сказал Лагвилава.

Если будет решено, что необходимо принять обращение по поводу признания геноцида абхазов, то направить его нужно не только в Государственную Думу России, но и всему мировому сообществу, считает он.

По мнению Адгура Лагвилава, абхазская сторона в первую очередь должна требовать у грузинской стороны признания независимости республики.

Свое мнение по вопросу геноцида высказал и председатель партии "Единая Абхазия" Сергей Шамба. "Это, конечно, маловероятно, что Россия может принять такое решение, но учитывая, какое взаимоотношение сегодня есть между Грузией и Россией, учитывая, что Грузия признала геноцид кавказских народов, может быть удастся чего-то добиться", - сказал он.

Насчет возмещения материального ущерба со стороны Грузии, Шамба напомнил, что этот вопрос ставился после войны, в республике работала оценочная комиссия. "Они тогда посчитали ущерб в 200 миллионов долларов, велись переговоры, этот вопрос можно и сейчас поднимать", - заметил председатель "Единой Абхазии".

Возможны ли торговые отношения с Грузией

Пятый пункт документа, предложенный "Аруаа" для обсуждения, - "Возможны ли торгово-экономические взаимоотношения с Грузией в данной ситуации" оказался наиболее спорным.

"Я за торгово-экономические отношения с Грузией, но не в данной ситуации, когда грузы проходят не государственную границу, а административную, нашу границу они называют разделительной линией. Политика абхазского государства после признания нашей независимости ставит нам более глубокую задачу по ведению более агрессивной внешней политики по отношению к вражеской стране", - подчеркнул депутат Дмитрий Ардзинба.

При этом депутат считает, что необходимо ужесточить контроль на границе с Грузией, однако торговые отношения возможны, если грузинская сторона будет готова оформлять товары как межгосударственные грузы.

"Это будет элемент признания, а так проходить границу, как попало, нельзя", - сказал парламентарий.

Председатель общественной организации "Аруаа" Тимур Гулия подчеркнул, что Абхазия должна требовать признания со стороны Грузии.

На это спикер Парламента Валерий Кварчия ответил, что все послевоенное врем из Грузии в Абхазию попадает контрабанда, по этой причине страна теряет налоговые поступления.

"Речь идет о том, как навести порядок на нашей стороне, либо конфисковать весь товар или же сделать так, чтобы государство что-то получало. На эту тему надо было говорить давно", - отметил спикер.

Сергей Шамба уточнил, что между Абхазией и Грузией не может быть подписан межгосударственной договор о торгово-экономических отношениях.

"Они не пойдут на это, это межгосударственный договор, речь идет о том, что фактическая торговля там идет уже 28 лет в ущерб нашему государству. Эту торговлю никогда не остановишь, потому что еще Карл Маркс сказал, что там, где можно хорошо нажиться, капитал никогда не остановить, он пойдет на любые преступления", - говорит Шамба.

По его словам, на границе по реке Ингур должна существовать оборудованная таможенная служба, которая будет взымать деньги.

"Вы говорите, как оформлять будут, а как оформляются грузы, которые идут из Турции. Мы не можем заключить торговое соглашение с Грузией", - сказал он.

Бывший, глава Галского района Темур Надарая отметил, что в 2016 году администрация сократила количество контрольно-пропускных пунктов, что сократило количество контрабанды из Грузии.

Надарая рассказал, как пресечь "легальную" контрабанду на абхазо-грузинской границе>>

Депутат Илья Гуния отметил, что Абхазия выиграла войну, у нее есть граница с Грузией и ее нужно обустроить таким образом, чтобы она выполняла свои функции в соответствующем порядке.

Участники встречи пришли к общему выводу, что необходимо продолжить обсуждение тем, которые были предложены общественной организацией "Аруаа".