СЭС Абхазии: диагноз COVID-19 у жителя Галского района надо перепроверить

24 июля в социальных сетях появилась информация о том, что житель Галского района, работник ИнгурГЭС, выехал из Абхазии в Грузию, после чего был доставлен в больницу Зугдиди с диагнозом коронавирус.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Абхазские врачи диагноз, поставленный в Грузии жителю Галского района по экспресс-тесту, считают сомнительным, сказала в интервью Sputnik главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Житель Галского района, работающий водителем на ИнгурГЭС, был доставлен в зугдидскую больницу, где ему поставили диагноз COVID-19.

"Эпидемиолог Галского района связался по горячей линии с грузинской стороной, потому что тест был проведен на той стороне, и договорился о повторном взятии пробы, потому что документального подтверждения о выявлении коронавируса у водителя, работающего на ИнгурГЭС, не было", - сообщила Скорик.

По ее словам, эпидемиолог Галского района посетила место жительство гражданина и собрала информацию о контактах заболевшего.

"Никаких подтверждающих фактов, что он с кем-то общался из больных людей, или выезжал на сопредельную территорию далее чем ИнгурГЭС, не было выявлено. То есть он не имел возможности нигде поймать коронавирусную инфекцию, она должна передаться от больного человека, так вот, контакта с больными лицами у данного водителя не было", - говорит Скорик.

Абхазская сторона, по словам главного санитарного врача республики, попросила грузинских врачей провести повторный анализ.

"Они госпитализировали нашего гражданина на той стороне, мы не имеем возможности взять у него анализ и проверить самостоятельно, поэтому мы связались, и результат будет перепроверен", - подчеркнула Людмила Скорик.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 45 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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