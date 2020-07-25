Поэтапное открытие границы Абхазии с Россией обсудят в Москве 28 июля

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил срок действия ограничений на абхазо-российской границе до 28 июля.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Вопрос о поэтапном открытии границы с Абхазией будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля, сказал в интервью радио Sputnik министр туризма Абхазии Теймураз Хишба.

"И именно отчет группы медиков из России, которая сейчас работает в Абхазии, ляжет в основу данного решения", - добавил он.

Делегация представителей Министерства здравоохранения Российской Федерации и специалистов Роспотребнадзора прибыла в Абхазию 23 июля. Российские специалисты осмотрели госпиталь в Гудауте и ознакомились с материально-технической базой, количеством койко-мест, организацией работы медперсонала.

В Сухумской инфекционной больнице российские медики посмотрели, как проводится забор биоматериала для ПЦР диагностики на коронавирусную инфекцию.

Специалисты Роспотребнадзора также проверяют туристические объекты с тем, чтобы оценить их санитарно-эпидемиологическое состояние. СЭС Абхазии ранее разработала рекомендации для объектов отдыха в условиях возможного распространения коронавирусной инфекции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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