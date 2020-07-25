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Плюс три: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (635)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200725/1030614512/Plyus-tri-v-Abkhazii-zafiksirovany-novye-sluchai-koronavirusa.html

За прошедшие сутки в Республике Абхазия тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 69 человек.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у трех граждан из 69 протестированных за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.

Двое заболевших - пациенты одного из медучреждений Сухума, один - гражданин Абхазии, приехавший ранее из Сочи.

Оперштаб уточняет, что обследование всех контактных лиц продолжается.

Четверо пациентов из вновь выявленных за последние дни госпитализированы в стационар Гудаутской ЦРБ, двое находятся на данный момент в одном из медучреждений Сухума и три человека на домашней самоизоляции.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (635)


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