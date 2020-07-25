Плюс три: в Абхазии зафиксированы новые случаи коронавируса

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Диагноз коронавирус подтвердился у трех граждан из 69 протестированных за последние сутки, сообщает оперштаб по защите населения Абхазии от COVID-19.
Двое заболевших - пациенты одного из медучреждений Сухума, один - гражданин Абхазии, приехавший ранее из Сочи.
Оперштаб уточняет, что обследование всех контактных лиц продолжается.
Четверо пациентов из вновь выявленных за последние дни госпитализированы в стационар Гудаутской ЦРБ, двое находятся на данный момент в одном из медучреждений Сухума и три человека на домашней самоизоляции.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.
Читайте также:
-
Минздрав Абхазии рассказал о состоянии пяти пациентов с COVID-19
-
СЭС Абхазии: диагноз COVID-19 у жителя Галского района надо перепроверить