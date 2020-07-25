Десять объектов за день: Роспотребнадзор проверил гостиницы в Гагре и Пицунде

Делегация представителей Роспотребнадзора по Краснодарскому краю прибыла в Абхазию в четверг 23 июля.

СУХУМ, 25 июл – Sputnik. Делегация представителей Роспотребнадзора совместно с СЭС и Минтуризма Абхазии провели проверку в местах размещения в Гагре и Пицунде, рассказал в интервью радио Sputnik министр туризма республики Теймураз Хишба.

"24 числа мы отправились в Гагру, потом в Пицунду. Проводилась оценка предприятий, предоставляющих услуги временного размещения, туристических объектов, на соблюдение требований и рекомендаций по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных СЭС Абхазии", - отметил министр.

Специалисты проверяли объекты, насколько они готовы к открытию туристического сезона. По словам Хишба, в Гагре проверили пять объектов размещения, и в Пицунде столько же.

Глава Минтуризма подчеркнул, что большинство объектов показали высокий уровень готовности к приему туристов, те объекты, к которым были нарекания, приведут все в соответствия до открытия абхазо-российской границы.

25 июля группа Роспотребнадзора продолжила работу уже в Гудаутском районе, они осмотрят Новоафонскую пещеру, а затем поедут на озеро Рица.

"При пересечении границы Абхазии туристы должны иметь справки об отрицательном результате на коронавирус, тест должен быть сделан не позже 72 часов до въезда в республику. По приезду на тот или иной объект персонал будет объяснять, как вести себя, соблюдать социальную дистанцию", - сказал Хишба.

Ранее Теймураз Хишба подтвердил информацию о том, что вопрос поэтапного открытия границы с Россией будет решаться в Москве на заседании оперштаба 28 июля по итогам визита представителей Роспотребнадзора в республику.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии с начала пандемии составляет 48 человек. Из них 37 человек выздоровели и один пациент умер.

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