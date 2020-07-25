По итогам жеребьевки: стало известно, кто откроет чемпионат Абхазии по футболу

Представители пяти футбольных команд, участвующих в Чемпионате Абхазии по футболу, провели встречу с Федерацией футбола и Государственным комитетом по делам молодежи и спорту в пятницу 24 июля.

СУХУМ, 25 июл - Sputnik. Чемпионат Абхазии по футболу 4 августа откроют очамчырский "Ерцаху" и галский "Самурзакан", это стало известно по итогам жеребьевки, которая состоялась в пятницу 24 июля.

В розыгрыше чемпионата Абхазии по футболу и Кубка будут участвовать семь команд – гудаутская "Рица", "Афон", очамчырский "Ерцаху", галский "Самурзакан", сухумские команды "Динамо" и "Нарт", а также "Гагра".

Чемпионат Абхазии по футболу начнется 4 августа>>

На встрече присутствовали представители только пяти команд, жребий за афонскую команду вытянул президент Федерации футбола Абхазии Джума Кварацхелия, а за галскую - помощник председателя Госкомитета по делам молодежи и спорта Рафаэль Ампар.

Пятого августа пройдет игра гудаутской "Рицы" и сухумского "Нарта", а шестого августа на поле встретятся "Гагра" и сухумский "Динамо".

В рамках чемпионата Абхазии по футболу будет проведено два круга, по семь туров в каждом и по 21 игре за круг. Так как в турнире участвует нечетное количество команд, одна команда будет пропускать тур.

Супер Кубок Абхазии по футболу пройдет 31 июля в Сухуме на стадионе "Динамо" в 19:00 между победителем прошлого чемпионата Абхазии по футболу сухумским "Нартом" и победителем Кубка Абхазии командой "Гагра".

В предыдущем 26-м чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.

В сентябре 2019 года команды "Афон" и галский "Самурзакан" отказались выступать из-за финансовых проблем, после чего Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить чемпионат и Кубок республики.

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