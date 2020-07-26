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Только экстренные случаи: Горздрав уточнил режим работы Сухумской больницы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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С 22 июля в Абхазии было зафиксировано 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть зараженных – пациенты и врачи Сухумской городской и Республиканской больниц.

СУХУМ,  26 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Сухумская городская клиническая больница будет принимать только экстренных пациентов, сообщила Sputnik начальник Управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба.

"Экстренных больных будут принимать в обычном режиме, а прием плановых больных отменяется. Будут закрыты те палаты, где лежали больные коронавирусом, так как они обрабатываются, а все остальные палаты работают", - объяснила она.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Абхазии, закрыто будет и отделение хирургии Республиканской больницы, в котором ранее лечился один из зараженных COVID-19.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Ранее главврач Сухумской горбольницы Вячеслав Абухба заявил Sputnik, что больница работает в штатном режиме.

"Мы принимаем всех, как и положено, но строго усилили санитарный контроль за всеми поступающими. Используем индивидуальные средства защиты. Больница работает, мы никому не отказываем в приеме. Тех пациентов, чьи заболевания можно лечить в домашних условиях, отправляем домой", - сказал он он.

Абухба отметил, что в больнице ведется постоянная дезинфекция помещений.



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