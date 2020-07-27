Семеро граждан России с начала года пытались проникнуть в Абхазию за взятку

Люди, у которых отсутствовали действительные документы на право пересечения границы Российской Федерации с Республикой Абхазия, предлагали сотрудникам Погрануправления взятку в пять тысяч рублей.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Гражданка России пыталась дать взятку пограничникам и перейти границу с Абхазией, с начала года это уже седьмой такой случай, сообщила пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Указанная гражданка предприняла попытку предложения пограничному наряду денежных средств в количестве 5000 рублей, за оказание содействия в ее пропуске на территорию Республики Абхазия. Она была предупреждена об уголовной ответственности за данное деяние, после чего ей было отказано в пропуске через государственную границу, установленным порядком доложено руководству Управления", - говорится в сообщении.

С начала года Пограничным управлением зарегистрировано шесть аналогичных фактов, во всех случаях пограничники предупреждали граждан об уголовной ответственности и в установленном порядке докладывали руководству о случившемся. На основании собранных материалов по всем фактам были приняты процессуальные решения.

Пограничное управление предостерегает и напоминает, что за данные противоправные деяния предусмотрена уголовная ответственность.

"Санкцией ст. 291.2. УК РФ (мелкое взятничество – до 10 000 рублей) данные действия наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года", - отметили в ФСБ.

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