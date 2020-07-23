Общественная палата Абхазии выступила за продление ограничений на границе

СУХУМ, 23 июл - Sputnik. Общественная палата Республики Абхазия выступает против снятия ограничений на границе республики, об этом говорится в письме Общественной палаты, которое члены организации отправили президенту страны Аслану Бжания.

"Совет Общественной палаты с пониманием относится к нуждам наших сограждан, занятых в сфере туристического бизнеса, но вместе с тем, учитывая ситуацию в сопредельных государствах и Краснодарском крае, а также ограниченные ресурсы нашего здравоохранения, считает более рациональным и ответственным продление режима ограничений с целью сохранения здоровья и безопасности граждан нашей страны", - говорится в обращении членов палаты.

Принятые ранее меры по предотвращению распространения пандемии на территории Абхазии в Общественной палате оценили как "необходимые и своевременные".

Согласно распоряжению Аслана Бжания, ограничения на пересечение границы Абхазии с Россией были продлены до 28 июля.

23 июля стало известно о двух новых случаях коронавируса в стране, СOVID-19 был диагностирован у гражданина Абхазии, проходившего лечение в городской больнице Сухума, также вирус выявили в Сочи у гражданина Армении, который приезжал в республику на заработки.