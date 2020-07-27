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Депутаты приняли поправки в закон о республиканском бюджете Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200727/1030626717/Deputaty-prinyali-popravki-v-zakon-o-respublikanskom-byudzhete-Abkhazii.html

Корректировка бюджета связана с межведомственным соглашением о повышении заработной платы отдельным категориям бюджетников.

СУХУМ, 27 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. Депутаты Парламента приняли поправки в закон "О республиканском бюджете Абхазии на 2020 год", сообщает корреспондент Sputnik Абхазия. 

Деньги
© CC0
Кабмин Абхазии одобрил повышение зарплат основным категориям бюджетников

"Основной лейтмотив" изменений в закон о бюджете, по словам министра финансов Владимира Делба, - это реализация межведомственного решения по повышению заработных плат отдельным категориям работников госучреждений, в таком случае изменяются и основные характеристики межбюджетных трансфертов. 

Депутат Батал Айба высказался против принятия изменений. По его словам, выполнение бюджета на данный момент составляет около 30%, и потому проект преждевременный.

После обсуждения депутаты проголосовали за поправки.

Кабинет министров одобрил повышение зарплат основным категориям работников госучреждений Абхазии в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания в августе прошлого года.

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