Сбой по графику: выплата абхазской пенсии продлится до середины августа

По новому графику выплаты для жителей Абхазии должны происходить каждое 25 число, но из-за финансовых проблем выплаты продлятся до середины августа.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Выплата абхазской пенсии за июль начнется с конца этой недели для жителей города Сухум и Сухумского района, сообщил Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

По его словам, в Пенсионном фонде есть определенные средства, но их недостаточно. Он отметил, что на этой неделе ожидается трансфер из республиканского бюджета и после этого начнется поэтапное финансирование пенсий.

"За июль Пенсионный фонд будет финансировать основную пенсию с доплатой, а также будет производиться доплата тем, кто не получает российскую пенсию", - отметил Гулария и добавил, что выплата пройдет по всем 39 категориям.

Гулария рассказал, что выплата начнется по Сухуму и Сухумскому району с конца это недели, затем пенсию дадут в Ткуарчалском районе. Он добавил, что к середине августа пенсию выплатят во всех районах Абхазии.

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