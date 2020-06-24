Пандемия, кредиты и пенсии: Беслан Барателиа ответил на вопросы журналистов

Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал, как пандемия сказалась на банковской сфере, когда Сбербанк сможет вновь выдавать кредиты населению, как начисляются пенсии и какая у него зарплата.

Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа провел пресс-конференцию на Абхазском телевидении. Он рассказал, что из-за пандемии в первые пять месяцев 2020 года поступления в экономику страны составили около 9 миллиардов при оттоке в 11 миллиардов рублей.

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Пандемия и экономика

Первый вопрос касался того, насколько режим ограничений ударил по экономике Абхазии, и в частности по банковской системе страны.

"Все мы являемся свидетелями очень необычных событий, которые охватили не только Абхазию, но и весь мир, и такая экономика как абхазская оказалась наиболее уязвимой, поскольку она маленькая, сильно зависит от внешнеэкономической деятельности", - заметил он.

Пандемия не могла не отразиться на экономике, предпринимателях, бюджете и на банковской системе в целом, подчеркнул глава Банка Абхазии.

"Поскольку мы ориентированы на экспорт и сами не являемся эмитентами национальной валюты, естественно, эти условия сказываются негативно на нашей экономике", - заметил Барателиа. По словам Беслана Барателиа, Банк Абхазии проанализировал поток и отток денет в республике.

"По итогам пяти месяцев 2020 года, по всем каналам, которые мы могли наблюдать: по поступлению средств в банковскую сферу через систему денежных переводов, снятию денег по картам и поступления средств на счета, мы увидели, что за пять месяцев этого года в Абхазию поступило более 9 миллиардов рублей, и за этот же период из страны ушло 11 миллиардов рублей", - сказал он.

Таким образом, сальдо притока и оттока денег стало отрицательным, объем денежной массы сократился на два миллиарда рублей, добавил Барателиа.

"Конечно это колоссальная сумма для нашей экономики, и сокращение объема денег в экономике отражается на предпринимательской активности, сокращение торговой выручки привело к тому, что поступления в бюджет стали сокращаться, а также остатки на банковских счетах сократились. Мы очень надеемся, что ограничительные меры будут завершены и экономика очень быстро восстановится", - отметил он.

Пандемия стала причиной того, что люди спешно стали снимать деньги со своих карт, и только за март в банкоматах было выдано около одного миллиарда трехсот миллионов рублей. В апреле объемы сократились до миллиарда ста миллионов рублей.

"Тем не менее, банковская система выдержала", - сказал Барателия.

О слухах в соцсетях

Беслан Барателиа, выступая на пресс-конференции на Абхазском телевидении, опроверг появившуюся в соцсетях информацию о списании средств с банковских счетов пенсионеров для погашения выданного гудаутской нефтебазе Госкомпании "Абхазтоп" кредита.

"Очень часто в соцсетях нагнетают ситуацию (информацией - ред.) о том, что с банковских карточек пенсионеров списывают средства, чтобы закрыть дыры. Это исключенный сценарий", - подчеркнул он.

В начале июня в социальной сети Facebook появились анонимные сообщения, что из-за выдачи Национальным банком Абхазии 40 миллионов рублей Госкомпании "Абхазтоп" в настоящее время якобы осуществляется незаконная попытка списать деньги с карт пенсионеров, чтобы компенсировать выданный кредит.

11 июня Банк Абхазии сделал заявление по этому поводу. Как говорилось в пресс-релизе Банка Абхазии, кредит рефинансирования был выдан не гудаутской нефтебазе, а "Сухум-Банку" для дальнейшего кредитования своего клиента - гудаутской нефтебазы Госкомпании "Абхазтоп". Срок погашения кредита был определен договором и назначен на ноябрь 2017 года.

О своей зарплате

Председатель Банка Абхазии коснулся и вопроса своей зарплаты, по его словам, в социальных сетях эта тема обсуждается постоянно.

"Мне очень интересно было наблюдать как она росла, сначала было 200 потом 300, 350 тысяч, в последний раз мне подняли до 450 тысяч рублей, я уже был в ожидании того, что она поднимется до 600-700 тысяч, но видимо в связи с кризисом она опустилась до 330 тысяч, но как вы понимаете это шутка", - сказал он.

Заработная плата в Банке Абхазии установлена в соответствии со штатным расписанием и она варьируется от 18 тысяч до 85 тысяч рублей, сам Барателия, по его словам, получает 85 тысяч рублей.

"Хочу сказать, что зарплаты сопоставимы с теми, что установлены в кредитных организациях. Фонд заработной платы утверждается не мной единолично, эта сумма утверждается в смете расходов Банка Абхазии, утверждается Парламентом и она не менялась долгие годы", - отметил Барателиа.

Он также подчеркнул, что Банк Абхазии это не бюджетная организация. "Мы из бюджета не берем ни копейки, у нас свои деньги, заработанные деньги. Если бюджетные структуры гарантированно получают деньги, то в Банке Абхазии такой возможности может не быть. Если банк будет неэффективным, никто гарантированно не получит зарплаты от 15 до 85 тысяч если не будет источников финансирования", - сказал глава банка.

Информация в соцсетях о том, что председатель Банка Абхазии единолично выписывает себе премии не соответствует действительности, заявил Беслан Барателиа.

О музее денег

Рассказал Беслан Барателиа и о музее денег, он сообщил, что музей уже официально зарегистрирован в Минюсте Абхазии, но его открытие придется отложить.

"У нас уже есть руководитель Астамур Тания, который является блистательным специалистом в сфере нумизматики, для нас это большая находка, потому что специалистов в Абхазии немного", - отметил Барателиа.

По его словам, сейчас идет работа по паспортизации экспонатов, которые представляют большую историческую ценность.

"Но мне кажется, что не время открывать музей, будем ждать лучших времен, откроется граница, наладится жизнь", - заметил Барателиа.

Про пенсии и зарплаты

Беслан Барателия также рассказал о том, как устроен процесс выплат пенсий и заработных плат гражданам.

"Начиная с 2015 года мы активно стали пенсионеров и бюджетников на карты и так скажем началось знакомство населения с банковскими услугами. Очень часто люди не понимали, когда придет пенсия и зарплата, кто ее выплачивает и так далее. Проблема такая, человек приходит с карточкой к банкомату, а на карточке нет денег и начинаются скандалы с сотрудниками Сбербанка, потом звонят нам с вопросами, почему нет пенсий и зарплат", - отметил Барателиа.

По его словам, с течением времени, людей, которые не понимают, как устроен механизм выплат, становится все меньше и меньше.

"Банк Абхазии не имеет отношения к выплатам зарплат и пенсий, пенсии выплачиваются Сбербанком, а зарплаты выплачиваются в тех банках, в которых обслуживаются клиенты. Но опять же Сбербанк не может сказать, когда поступят зарплаты или пенсии. Принцип устроен таким образом, в банк присылают сумму денег работодатель или пенсионный фонд", - говорит он.

Что касается российской пенсии, то она всегда приходит своевременно и в полном объеме. Затем, Банк Абхазии перечислят средства соответственно установленному графику Сбербанку, после чего деньги поступают на карты пенсионеров.

По поводу заработных плат, Банк Абхазии не обладает информацией о том, когда они поступят. Если плательщик Минфин Абхазии, то только он знает, когда будет зарплата, если плательщик Администрация Сухума, то информация о начислении есть у них, в банке же идет процесс начисления, отметил Беслан Барателиа.

Кредитов пока не будет

Председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал, что Сбербанк возобновит кредитование населения после того, как экономика страны укрепится и в республике станет больше наличных денег.

"Мы временно приняли решение о приостановке всех программ, потому что сегодня главная задача – обслуживать клиента. То есть мы не можем, условно говоря, имея ограниченный объем денег, выдать кредиты и держать пустыми банкоматы, чтобы люди не могли получить зарплаты и пенсии. Поэтому мы решили поставить приоритеты, в первую очередь это пенсионеры, бюджетники, а потом если появится возможность я надеюсь запустим новые проекты", - заметил Барателиа.

По словам Беслана Барателиа, ситуации с ликвидностью в Сбербанке сейчас стала лучше.

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