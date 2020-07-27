Обстановка стабильная: Роспотребнадзор дал оценку ситуации с COVID-19 в Абхазии

СУХУМ, 27 июл - Sputnik. Российские эксперты из Роспотребнадзора признали эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, а работу Республиканской лаборатории соответствующей мировым стандартам, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

"По части эпидобстановки с точки зрения всех существующих критериев она у нас стабильная. Никакой эпидемиологической вспышки у нас нет. Единичные случаи инфицирования присутствуют, но в соответствии с международной статистикой, международными критериями оценки эпидемиологического процесса здесь речь об эпидемии не идет. И это было отмечено специалистом противочумного института, который также посетил Республиканскую лабораторию, где дал оценку работы этой лаборатории, в том числе отдела вирусологии, где на сегодняшний день проводится ПЦР диагностика коронавирусной инфекции", - рассказал министр.

Российские коллеги пришли к выводу, что исследования, которые проводятся в Республиканской лаборатории, соответствуют международным стандартам, в том числе стандартам Всемирной организации здравоохранения, подчеркнул Цахнакия.

Со своей стороны начальник сочинского противочумного отделения ФКУЗ "Причерноморская противочумная станция" Роспотребнадзора Евгений Манин отметил, что эпидобстановка в Абхазии благополучная во многом благодаря своевременно принятым мерам.

"Эпидиобстановка в республике стабильная. Видно, что меры, введенные вами с начала эпидемии, работают", - сказал Манин.

Он также отметил высокий уровень работы Республиканской лаборатории, где проводят ПЦР диагностику по выявлению коронавирусной инфекции.

"Лаборатория соответствует всем стандартам и качественно проводит диагностику", - отметил представитель Роспотребнадзора.

По словам Цахнакия, российские коллеги дали определенные рекомендации по части усиления материально-технической базы лаборатории. Глава Минздрава согласился с российскими коллегами.

"Возможно, большее количество исследований придется делать. Для этого нам необходимо будет усилить эту лабораторию. На сегодняшний день там всего лишь два лаборанта, у нас еще есть дополнительно специалисты, которых мы можем привлечь к работе в этой лаборатории, и она сможет работать в круглосуточном режиме. Ну и соответственно, необходимо приобрести тест-системы и все необходимые расходные материалы, чтобы мы могли проводить в необходимом количестве эти исследования", - сообщил Цахнакия.

По его словам, российские коллеги высоко оценили уровень объектов размещения туристов, которые они посетили. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по соблюдению санитарных правил и норм.

"Кстати говоря, они соответствуют тем инструкциям, которые были изданы республиканской СЭС. Мы также обсудили вопросы маршрутизации пациентов через госграницу, их направление в медицинские организации России", - заключил министр.

Ранее сообщалось, что вопрос о поэтапном открытии границы с Абхазией будет обсуждаться на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Москве 28 июля.