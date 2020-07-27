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Бамбора останется без света во вторник 28 июля

© Фото : José Alejandro Cuffia
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200727/1030629365/Poselok-Bambora-ostanetsya-bez-sveta-vo-vtornik-28-iyulya.html

Временное отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на одном из распределительных устройств.

СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Аманда Пкин. Населенный пункт Бамбора Гудаутского района останется без света во вторник с 10 утра до пяти часов вечера, сообщает РУП "Черноморэнерго".

В середине июня в трех районах Абхазии в ночное время отключали электричество из-за работ по расчистке республиканской трассы.

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