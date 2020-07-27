Бамбора останется без света во вторник 28 июля

В Абхазии
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Временное отключение электроэнергии связано с ремонтными работами на одном из распределительных устройств.
СУХУМ, 28 июл - Sputnik, Аманда Пкин. Населенный пункт Бамбора Гудаутского района останется без света во вторник с 10 утра до пяти часов вечера, сообщает РУП "Черноморэнерго".
В середине июня в трех районах Абхазии в ночное время отключали электричество из-за работ по расчистке республиканской трассы.
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