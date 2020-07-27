Минздрав Абхазии закупил лекарства для онкобольных

В целевых программах Министерства здравоохранения не предусмотрено обеспечение онкобольных препаратами первой и второй линии, ранее этим занимался Фонд медстрахования.

СУХУМ, 27 июл – Sputnik, Сария Кварацхелия. Министерство здравоохранения Абхазии закупило лекарства для онкобольных, сообщил начальник отдела фармации Минздрава Ахра Аджба.

По его словам, в целевых программах Министерства здравоохранения не предусмотрено обеспечение препаратами первой и второй линии, так как ранее этим занимался фонд медстрахования.

"Минздрав осуществляет обеспечение граждан препаратами третьей линии, - пояснил Аджба. – Но на сегодняшний день фонд медстрахования оплатить лечение по первой и второй линии не смог, так как собираемость фонда очень низкая, и есть определенные задолженности у фонда перед поставщиком. Когда такая ситуация сложилась, было проведено экстренное совещание, на котором было принято решение о том, чтобы Минздрав за счет средств бюджета приобрел необходимые лекарственные препараты".

Перечень препаратов был составлен Национальным онкоцентром. Согласно этому перечню были поставлены препараты.

В пятницу 25 июля в Абхазию поступила первая партия лекарственных препаратов для онкобольных второй и третьей линии. "Абхазфармация" поставила 80 % было завезено в Абхазию, и они готовы к выдаче пациентам. Оставшиеся 20 % препаратов будут поставлены на следующей неделе.

Читайте также: